日籍留學生騎車自摔 人車滑落3米山溝警救援

來台多年日籍留學生花男，日前獨自從新竹騎機車北上遊玩，回程時因依循導航指示誤騎上新北市五股山區，不慎自摔滑落3米深山溝內，花男肢體多處擦挫傷自行爬上路面打電話求救。警方獲報趕抵以牽引繩將機車拉出山溝，花男不願意就醫，隨後警車載送至捷運站搭車返家。

據了解，花姓男子（20歲、日本籍）來台多年目前就讀中華大學應用外語暨智慧商務學士學程3年級。6月底他獨自騎乘一輛機車從新竹北上遊玩，6月30日傍晚從北海岸騎車準備返回新竹，依循導航指示，卻誤騎至新北市五股山區。

花男當晚約莫8時許，騎經五股區御史路北55線過彎處，因不熟路況，人車直接摔落3米高山溝。造成他肢體些微擦挫傷，他趕緊爬起，撥打110求救。

蘆洲警方獲報立即派員前往，警方沿路開警鳴器、警示燈，並同步電話聯繫花男確認其摔落位置，但因花男不諳中文與英文，雙方溝通有些困難，警方無法清楚辨識花男摔落位置，直到警方見花男從山溝邊坡爬出，趕緊停車下來查看。