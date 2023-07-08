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飆股詐團做識別證鬆懈戒心 被害婦與警合作逮車手

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢1名66歲的王姓被害人，日前已付135萬元買股票，投顧公司用話術要求她再投資並面交50萬元，她懷疑有詐，昨中午向警方求助，王婦依約面交，當20歲的簡姓假外派經理一拿到錢，埋伏員警上前一舉逮獲，查扣手機2支、偽造的投資公司印章28顆及投顧公司識別證5張，警詢後依詐欺罪移送桃園地檢偵辦。

中壢警分局龍興派出所昨中午接獲被王婦報案，她已面交了315萬的現金投資股票，但總覺得怪怪的，投顧公司要她再投資50萬元，讓她心神不寧，想請員警確認一下她是不是被詐騙，沒想到員警一打開婦人的LINE頁面，就發現2個名稱叫「惠理高息股票」、「聚祥投資」的飆股群組，內容就是典型的假投資詐欺。

員警還發現其中一個群組的客服專員仍在要求王婦投資，將計就計請王婦配合邀約，並在面交地點外部署埋伏，在這名假投顧公司的外派經理出現取得被害人的50萬款項後，立刻上前將前來取款的簡男逮捕，順利取回王婦現金，還扣得手機2支、偽造的投資公司印章28顆及投顧公司識別證5張。

中壢警分局長唐嘉仁表示，警方將會持續溯源擴大追查，呼籲民眾千萬不要加入這種來路不明的LINE飆股群組，更不要聽信賺大錢的花言巧語，以免被騙。

桃園中壢婦遭投顧公司詐騙，20歲簡姓假外派經理一拿到錢被逮獲。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢婦遭投顧公司詐騙，20歲簡姓假外派經理一拿到錢被逮獲。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢警分局查扣投顧公司作案工具，手機2支、偽造的投資公司印章28顆及投顧公司識別證5張。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢警分局查扣投顧公司作案工具，手機2支、偽造的投資公司印章28顆及投顧公司識別證5張。記者翁唯真／翻攝

桃園 詐欺

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