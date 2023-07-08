捷運府中站違停嚴重惹民怨 新北市府研議科技執法

新北市捷運府中站一號出口緊鄰主要幹道縣民大道，雖畫設紅線，但仍有不少自小客車或計程車在此停等接送民眾，但縣民大道車流量極大，無論尖峰、離峰時段車流相當多。只要一輛汽車違停，容易造成回堵，機車被迫往左邊閃避繞行，民怨多次向警方檢舉無效，新北市交通局研議加裝科技執法。

新北市縣民大道一端可接華翠大橋往台北市，另一端可接台65往國道3號或國道1號，縣民大道雖規畫雙向各3線道，仍車流密集。交通局統計府中站周邊車流，每小時2600輛，台65周邊每小時1800輛，車流量大。

而由於捷運府中站一號出口緊鄰縣民大道，不少自小客、機車、計程車經常在此紅線區域違停等待接送。導致後方車輛經常回堵，汽機車皆須往左邊閃避，尖峰時刻更是因此讓此處交通大打結，汽機車互相爭道險象環生。民眾反映，經常向警方檢舉此處違停，但卻未提出有效解決方法，數年來爭道情形不見改善。

新北市議員黃淑君表示，交通問題不可因噎廢食，面對人民需求政府應提出完整配套措施，才能真的解決問題。新北市府執行府中雙城計畫廢除周邊巷道，交通局應檢討現行車流狀況，配合調整標誌標線，搭配科技執法，才能確保通行順暢。