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台南鹽水女騎士離奇衝入河道 「腳上頭下」倒栽蔥喪命

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市鹽水區早上發生一起離奇意外，家住新營區的曾姓女子，騎乘機車外出，行經鹽水區行昌路、康樂路交叉口時，不知何故偏離車道，衝入一旁的親水公園河道，警消獲報後趕到現場，發現曾女腳上頭下栽在水中，將她救起時已經明顯死亡，目前已聯絡家屬前來，後續將調查已釐清事件發生原因。

台南市消防局早上6時19分接獲報案，康樂路親水公園疑似有人溺水，立刻派遣鹽水分隊等出動人車及救生艇前往救援，到場時發現一輛機車大半泡在水中，溺水者呈現倒栽蔥方式沒入水中，一旁水面還有她配戴的安全帽。

消防人員合力將她拉起，但已經明顯死亡，警方調查，死者是家住新營區的曾姓女子，初步檢視身上並無明顯外傷，為何會掉入水中身亡，詳細肇事情形及死因有待進一步調查釐清。

台南一名曾姓女子騎車出門，上午經過鹽水區康樂路時，不知何故偏疑車道，衝入河道中，救起時已經身亡。圖／民眾提供
台南一名曾姓女子騎車出門，上午經過鹽水區康樂路時，不知何故偏疑車道，衝入河道中，救起時已經身亡。圖／民眾提供

台南 溺水 車道

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