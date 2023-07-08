台南鹽水女騎士離奇衝入河道 「腳上頭下」倒栽蔥喪命

台南市鹽水區早上發生一起離奇意外，家住新營區的曾姓女子，騎乘機車外出，行經鹽水區行昌路、康樂路交叉口時，不知何故偏離車道，衝入一旁的親水公園河道，警消獲報後趕到現場，發現曾女腳上頭下栽在水中，將她救起時已經明顯死亡，目前已聯絡家屬前來，後續將調查已釐清事件發生原因。

台南市消防局早上6時19分接獲報案，康樂路親水公園疑似有人溺水，立刻派遣鹽水分隊等出動人車及救生艇前往救援，到場時發現一輛機車大半泡在水中，溺水者呈現倒栽蔥方式沒入水中，一旁水面還有她配戴的安全帽。