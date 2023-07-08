影／北巿男酒駕保時捷昏睡路中央 警見車滑行破窗熄火救人

30歲黃姓男子日前清晨6時許，酒駕白色保時捷休旅車行經台北市基隆路二段時，不勝酒力竟然當場昏睡，車輛因此停在路中央，民眾趕緊報案；警方到場時，黃男疑因睡姿斜倒，右腳鬆開煞車踏板，整輛車開始往前滑行，由於來往車輛開始增加，警方緊急以警棍破窗，將車輛熄火，黃男驚醒還搞不清楚發生什麼事。

大安警分局安和路派出所警員林聖憲及林建均，日前清晨6時許獲報，基隆路二段有一輛白色轎車停放路中央，驅車前往查看，發現黃男在車內熟睡，警方不斷敲車門、車窗，呼喊駕駛都沒有回應。

過程中黃男疑似右腳鬆開煞車踏板，導致車輛起步滑行數公尺，警方研判有立即性危險，當機立斷破窗並將車輛熄火，黃男這才驚醒，但他對於自己為何停在馬路中央及警方到場敲窗都沒有印象，警方看他臉色通紅散發酒氣，隨即酒測，酒測值明顯超標，酒測值高達每公升0.62毫克，立即依公共危險罪嫌送辦。

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