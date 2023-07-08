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桃園今年20件行人A1事故 警方分析肇責逾半與行人有關
交通新制上路，汽機車未停讓行人罰則加重，但桃園市警察局統計，全市今年至今20件行人車禍死亡事故，有14件肇因可歸咎於行人，因此呼籲用路人小心駕駛，也提醒行人遵守法規以保自身生命安全。
桃園市警局交通大隊統計，全市今年截至目前共發生20件行人24小時內死亡的交通事故，其中有9件發生在有號誌的路口，3件發生在無號誌路口，8件發生在路段上。若追究事故原因，20件有14件與行人違規有關
，其中5件可歸咎行人闖紅燈，7件未依規定穿越道路，醉臥道路及路中下車遭撞各1件。
交通警察大隊長林鼎泰表示，今年除取締汽機車路口不停讓行人8014件，針對行人闖紅燈穿越路口也有加強取締，截至目前行人闖紅燈共有1364件，呼籲用路人及行人雙方都要遵守交通規則，唯有雙方抱持互相尊重、彼此禮讓的停讓觀念，才能使交通更安全順暢。
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