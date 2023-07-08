桃園今年20件行人A1事故 警方分析肇責逾半與行人有關

交通新制上路，汽機車未停讓行人罰則加重，但桃園市警察局統計，全市今年至今20件行人車禍死亡事故，有14件肇因可歸咎於行人，因此呼籲用路人小心駕駛，也提醒行人遵守法規以保自身生命安全。

桃園市警局交通大隊統計，全市今年截至目前共發生20件行人24小時內死亡的交通事故，其中有9件發生在有號誌的路口，3件發生在無號誌路口，8件發生在路段上。若追究事故原因，20件有14件與行人違規有關

，其中5件可歸咎行人闖紅燈，7件未依規定穿越道路，醉臥道路及路中下車遭撞各1件。