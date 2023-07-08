揪甘心！南橫警助清創貼布包紮 3科大畢生環島意外插曲

甫從大學畢業的邱姓男子昨天相約2名友人機車環島，從台北一路南下途經高雄桃源區南橫公路時，在天池段過彎處，邱男機車輪胎壓到碎石，不慎打滑自摔慘跌，滿身擦挫傷，但這段疼痛的旅行插曲，之後碰上梅山派出所警員貼心照護，意外也成為3名畢業生溫暖的回憶。

六龜分局指出，這3名騎士是北部某科技大學的應屆畢業生，昨天為紀念大學生涯結束，一早便從台北出發，機車環台一路南下，約在中午11時許，3人行駛在高雄桃源區台20線臨105便道1K轉彎處，22歲邱男的機車突然打滑，連人帶車重摔路旁，所幸邱男並無大礙，但手腳明顯擦挫傷。

當時，同行王姓友人騎車載邱男至梅山派出所請求救援，巡佐謝志健、警員蔡家豪見狀，立即檢視邱男傷勢，雖僅手腳皮破、瘀青、紅腫，巡佐謝志健仍主動為邱男手腳傷口清創包紮。