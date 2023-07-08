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抓到了！台中34隻鴿遭剪羽斷腳棄橋下 警速緝凶逮到人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區前晚被發現34隻鴿子遭剪羽、斷腳被遺棄在內新橋墩下，經市議員江和樹通報動保處救援後，警方積極協助動保處追查，查出是詹姓男子所為，詹男辯稱是避免鴿子亂飛，詢後依法送辦。

台中市動物保護防疫處說明，現場共有34隻鴿子都遭剪羽，其中2隻腳受傷，全數帶回安置。對於鴿子疑遭棄置，動保處將追究相關飼主責任，若查獲故意傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動物保護法可處行為人2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金；另若查有棄養動物行為，依動物保護法最高可處15萬元罰鍰，請民眾勿以身試法。

台中市警局霧峰分局分局說明，警方經積極協助動保處追查，涉嫌的詹姓男子稱送給朋友的鴿子遭退還，因現居公寓無處餵養，找到河堤下方的空地餵養。剪羽是為避免鴿子亂飛，讓鴿子習慣固定在該處生活，待幾個月新生羽毛後亦不會返回原住處。另斷腳部分有待獸醫釐清是否人為造成。詹嫌剪鴿羽觸犯動保法，訊後函請台中地檢署偵辦。

江和樹服務處前晚接獲民眾通報動物救援，到場察看確實發現內新橋下約有30多隻鴿子聚集，都無法飛行只能不斷逃跑，通報動保處前往救援。江和樹今早隨同動保處前往了解救援情形，發現遭遺棄的鴿子都有列印數字的腳環，疑似賽鴿，且遭到剪羽、斷腳，慘不忍睹。

江和樹表示，被剪羽、斷腳的白鴿無法飛行，在戶外會遭遇危險甚至危及生命，根本是丟著等死，怎麼會有人如此殘忍，要求相關局處嚴查嚴辦，遏止虐待動物惡行再度發生。

台中市大里區34隻鴿子遭剪羽、斷腳，被遺棄在內新橋墩下，市議員江和樹獲報後，通報動保處今早救援。圖／江和樹提供
台中市大里區34隻鴿子遭剪羽、斷腳，被遺棄在內新橋墩下，市議員江和樹獲報後，通報動保處今早救援。圖／江和樹提供
台中市大里區34隻鴿子遭剪羽、斷腳，被遺棄在內新橋墩下，市議員江和樹獲報後，通報動保處今早救援。圖／江和樹提供
台中市大里區34隻鴿子遭剪羽、斷腳，被遺棄在內新橋墩下，市議員江和樹獲報後，通報動保處今早救援。圖／江和樹提供
台中市大里區34隻鴿子遭剪羽、斷腳，被遺棄在內新橋墩下，市議員江和樹獲報後，通報動保處今早救援。圖／江和樹提供
台中市大里區34隻鴿子遭剪羽、斷腳，被遺棄在內新橋墩下，市議員江和樹獲報後，通報動保處今早救援。圖／江和樹提供
台中市大里區34隻鴿子遭剪羽、斷腳，被遺棄在內新橋墩下，市議員江和樹獲報後，通報動保處今早救援。圖／江和樹提供
台中市大里區34隻鴿子遭剪羽、斷腳，被遺棄在內新橋墩下，市議員江和樹獲報後，通報動保處今早救援。圖／江和樹提供

鴿子 台中市

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