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竹市寶山路暗夜傳巨響 轎車撞斷號誌桿釀兩傷

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市寶山路為竹科通往市區要道之一，前天深夜發生車禍，自小客車撞斷號誌桿。記者張裕珍／翻攝
新竹市寶山路為竹科通往市區要道之一，前天深夜發生車禍，自小客車撞斷號誌桿。記者張裕珍／翻攝
新竹市寶山路為竹科通往市區要道之一，前天深夜發生嚴重車禍，紅綠燈被硬生生撞斷，事故也造成2人受傷送醫；由於該路口3個多月已發生2起嚴重自撞車禍，地方及民代希望市府重視問題，盼增設測速照相設備，但新竹警方表示設備要價超過百萬，增設需多方評估，短期會先評估人力，採取人工移動式的測照勤務。

前天晚上11時許，新竹警消獲報寶山路200巷附近有自撞車禍，派員到場發現事故轎車差點衝進路旁住家，路口紅綠燈和路燈被硬生生拔起，路旁機車也被波及，車體零件散落一地，現場一片狼藉，而車內的1男1女事故後自行脫困，由於身體不適，由消防人員協助就醫。

警方初步調查，肇事駕駛沒有酒駕，研判是路口不熟、車輛操作不慎才會發生自撞車禍；當地民眾則認為此次事故點是寶山路往新竹市區的下坡路段，車速容易過快，導致失控打滑自撞。市議員劉彥伶更說，當地4月已發生一起自撞車禍，前陣子才會勘討論如何改善，未料會勘沒多久又車禍。

劉彥伶認為，該路段是竹科通往市區的要道之一，頻繁車禍讓居民擔憂，希望能設測速照相感改善問題。

新竹市警局交通警察隊表示，該路段有地形限制，且一根測速照相桿要價超過170萬元，所費不貲，增設需多方考量，未來會評估在人力許可下，增加測速點。

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