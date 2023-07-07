北海岸大型重機狂飆時速179公里 超過速限百公里吞3萬6

北海岸道路寬廣筆直，暑假到易有夜遊飆車汽機競速，金山警分局加強移動式測速照相，上周末取締超速共計64件，其中11件為超過速限40公里以上的嚴重超速，甚至測到大型重機時速達179公里，超過道路速限109公里。

立法院今年4月14日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，6月30日正式上路，其中嚴重超速者車輛時速逾道路速限由60公里修正為40公里以上，將面臨吊扣牌照6個月及最高新台幣3萬6000元之罰鍰，肇事者將吊銷其駕駛執照。

金山警分局今天表示，上周末6月30日實施首日晚間執行移動式測速照相，取締超速共計64件，其中11件為超過速限40公里以上之嚴重超速，甚至測照到大型重機時速達179公里，超過道路速限109公里，金山分局依新制開罰。

金山警分局表示，將持續於轄區不特定時、地架設移動式測速照相，遏止暑假期間北海岸道路競速飆車等危險行為。

警方說，暑假期間有年輕人會在深夜相約至北海岸夜遊，提醒用路人依速限行駛。執行移動式測速照相主要在提醒用路人勿超速行駛，並注意道路速限警告標誌，相關測速照相地點位置均公佈於新北市警局交通警察大隊官方網站，請民眾多加留意，以免一時不察而荷包失血。