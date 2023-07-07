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外資大賣台股210億元 賣超榜首竟已被連賣10天

疑不當變換車道 桃園砂石車波及3車超驚險

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園大溪30歲的田姓砂石曳引車駕駛，今行駛於石園路往大溪方向內側車道，欲變換至外側車道時，撞擊外側車道30歲的張姓轎車駕駛，後續又波及對向36歲林姓及35歲曾姓駕駛，所幸僅林男手部擦傷，4名駕駛現場酒測值均為0，初步推斷為田男變換車道不當，後續詳細調查中。

今上午8時許，田男行經石園路往大溪方向內側車道，欲變換至外側車道時，撞擊外側車道30歲的張女，2車碰撞後波及至對向車道，撞擊於石園路往龍潭方向內、外側車道駕駛，所幸僅林男手部擦傷。

警方獲報到場初步分析肇事原因為砂石車變換車道不當，後續警方將依交通事故規定受理並調閱相關行車記錄器資料。警方呼籲，駕駛機動車輛應隨時周邊車況，避免發生交通事故。

桃園大溪30歲的田姓砂石曳引車駕駛，今疑變換車道不當，波及3車。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪30歲的田姓砂石曳引車駕駛，今疑變換車道不當，波及3車。記者翁唯真／翻攝

車道 砂石

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