疑不當變換車道 桃園砂石車波及3車超驚險

桃園大溪30歲的田姓砂石曳引車駕駛，今行駛於石園路往大溪方向內側車道，欲變換至外側車道時，撞擊外側車道30歲的張姓轎車駕駛，後續又波及對向36歲林姓及35歲曾姓駕駛，所幸僅林男手部擦傷，4名駕駛現場酒測值均為0，初步推斷為田男變換車道不當，後續詳細調查中。

今上午8時許，田男行經石園路往大溪方向內側車道，欲變換至外側車道時，撞擊外側車道30歲的張女，2車碰撞後波及至對向車道，撞擊於石園路往龍潭方向內、外側車道駕駛，所幸僅林男手部擦傷。