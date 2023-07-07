疑不當變換車道 桃園砂石車波及3車超驚險
桃園大溪30歲的田姓砂石曳引車駕駛，今行駛於石園路往大溪方向內側車道，欲變換至外側車道時，撞擊外側車道30歲的張姓轎車駕駛，後續又波及對向36歲林姓及35歲曾姓駕駛，所幸僅林男手部擦傷，4名駕駛現場酒測值均為0，初步推斷為田男變換車道不當，後續詳細調查中。
今上午8時許，田男行經石園路往大溪方向內側車道，欲變換至外側車道時，撞擊外側車道30歲的張女，2車碰撞後波及至對向車道，撞擊於石園路往龍潭方向內、外側車道駕駛，所幸僅林男手部擦傷。
警方獲報到場初步分析肇事原因為砂石車變換車道不當，後續警方將依交通事故規定受理並調閱相關行車記錄器資料。警方呼籲，駕駛機動車輛應隨時周邊車況，避免發生交通事故。
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