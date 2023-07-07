影／澎湖驚傳中年男落海失蹤 3小時海陸空搜救不幸溺斃身亡

澎湖縣馬公市觀音亭西瀛虹橋海域，今天下午接近1時30分許，經民眾通報一名男性落海失蹤，消防局立即動員海陸空三方救援，潛水人員在4時10分許發現溺水失蹤男子，失去呼吸心跳，警方表示，男子落海原因仍待調查，已報請檢方後續相驗。

澎湖縣消防局指出，這名溺水徐姓男子年約62歲，來自台南市。當時，根據報案民眾通報徐男的失蹤區域，消防局副大隊長陳永春率領第一大隊、馬公及澎南分隊共7車2艇13人前往搜救，並通知海巡署第十三巡防區、漁業廣播電臺及本縣救難協會配合搜救任務。

經過近2個小時搜尋仍無所獲，下午3時32分消防局及救難協會潛水人員9人編組再次下水，進行潛水搜救工作，終於在4時10分順利於觀音亭虹橋下方處，發現落海失蹤徐男，但不幸的是，徐已呈OHCA狀態。

至於，徐落海原因，目前警方及第七岸巡隊仍在進行後續調查，目前警方已提報檢方進行相驗作業。

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