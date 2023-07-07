東莒鄉親撞傷眼球出血 馬祖海巡緊急救援後送

家住馬祖東莒的1名曹姓鄉親因左眼遭異物撞傷合併不明位置出血，經評估需緊急就醫，但因海象不佳，當時無交通船航班可搭乘，趕緊通報巡防艇協助後送就醫，在馬祖海巡隊派遣PP3578艇馳速救援後送，僅花了10多分鐘就將民眾平安送達莒光，隨即搭乘莒光衛生所車輛載送前往就醫，讓家屬超感激。

海巡署第十一巡防區指揮部今天表示，在上午10點多接獲福沃安檢所轉東莒衛生所通報，1名曹姓鄉親因左眼遭異物撞傷合併不明位置出血，亟待緊急就醫，又因天候不佳，苦無交通船可搭，家屬們心急如焚。

艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP3578艇由分隊長黃柏傑帶班緊急出勤，前往猛澳港接駁傷患及護理人員，10時50分安全抵達莒光，在第一0岸巡隊青帆安檢所人員協助戒護下安全上岸，轉搭乘莒光衛生所車輛載送就醫，家屬對海巡人員即時協助深表感謝。

海巡署第十一巡防區指揮部主任陳柏璋表示，秉持「時間即性命、速度即希望」理念，民眾如有任何需要協助之情事，可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後，通報海巡署將立即派艇前往處置。