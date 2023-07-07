影／台南學甲老舊平房竄火 鄰居老夫妻聞住警器大響驚逃

台南市學甲區下午發生一起民宅火警，由於起火點堆置雜物，火勢猛烈，還延燒到隔壁三合院，屋內老夫妻聽到住宅用火災警報器大響，趕緊逃出屋外，躲過一劫，南市消防局出動18車30人前往灌救，即時將火勢撲滅，起火的平房燒掉近半，隔壁三合院雜物間屋頂也遭波及，事發時有鄰居聽到疑似電表爆炸聲響，詳細原因有待調查釐清。

南市消防局7日下午近2時接獲報案，學甲區一秀里集和宮前平房發生火警，立刻派遣學甲、佳里、北門等分隊共18車30人到現場救援，途中就看到濃煙竄出，抵達時已冒出火舌。

住在平房中的黃姓男子發現起火後隨即逃出，因為屋內外都有堆放雜物，火勢延燒，還波及到隔壁的三合院，當時屋內老夫妻正在休息，所幸之前學甲分隊宣導時，該戶有裝置住警器，火警時警報大作，兩人驚醒趕緊跑到屋外，才平安無事。

消防人員立刻布起水線射水搶救，很快將火勢撲滅，起火的平房燒掉一半，隔壁三合院僅雜物間屋頂約1平方公尺面積燒毀，詳細起火原因有待後續調查釐清。