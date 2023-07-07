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禍從天降...一家四口遇連環車禍1死2傷 母脫困無法接受殘酷事實

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣名間鄉今天上午發生連環車禍，范姓女子駕駛轎車載丈夫和二子，行經員集路時遭後方轎車追撞，導致車輛失控衝往對向車道，又被砂石車撞擊，范女脫困但丈夫、兒子受困車內重傷，消防隊員救出3人，但16歲長子傷重不治，讓范女難以接受事實，詳細車禍原因，正由警方調查釐清。

警方調查，范女（45歲）一家4口今天一早駕駛轎車，行經名間鄉出發準備到集集鎮，行經員集路國道三號高架路面附近，遭後方由李女（54歲）駕駛的白色轎車追撞。范女轎車失控打轉衝往對向車道，由陳姓男子駕駛的砂石車閃避不及，撞上轎車右側；李女轎車肇事後，又撞上同向停等紅燈由鐘女所駕駛的轎車後才停止。

雙向車道因為4車追撞亂成一團，南投縣議員林儒暘剛好經過，連忙下車協助，打電話報警，並指揮交通。

范女轎車被撞，右側車身嚴重變形，坐在駕駛座的范女自行脫困，丈夫和後座16歲長子、13歲次子受困，坐右後方的長子傷勢最嚴重，范女並無大礙，但難以接受事實，守在車旁等待救援，讓人哀傷。

消防隊員利用機具救出受困3人，但陳姓長子已經無呼吸心跳，送醫後仍告不治，范女丈夫、次子及肇事李女受傷送醫，無生命危險。

南投警分局到場測繪、製作相關紀錄，4名駕駛並無酒精反應，肇事的李女疑驚嚇過度，也無法說明為何會追撞范女車輛，肇事原因及相關責任歸屬將由警方進一步釐清。

銀色轎車接連被撞，右側車身嚴重變形，范姓女駕駛看著消防人員搶救受傷的丈夫、兒子，難以接受事實。圖／縣議員林儒暘提供
銀色轎車接連被撞，右側車身嚴重變形，范姓女駕駛看著消防人員搶救受傷的丈夫、兒子，難以接受事實。圖／縣議員林儒暘提供

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