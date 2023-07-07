他伸手撞後照鏡製造假車禍訛錢 兩次挑到同一輛車悲劇了

新北市蘆洲區一名郭姓男子，多次以伸手碰撞經過車輛後照鏡製造假車禍後，拍打車輛要對方停下並索取1200元，卻因在今年4月12日晚間遇到曾被他以同樣手法訛詐的蕭姓駕駛，加上路人證稱是郭男自己靠過去，新北地檢署依詐欺取財罪起訴。

檢警調查，郭男多次在蘆洲地區以伸手碰撞車輛後，以假車禍向車主訛款。今年4月12日傍晚6時許，他見一名林姓男子開貨車經過，刻意以手碰撞貨車右後照鏡讓手受傷後，向林男索討1200元賠償費，因林男身上僅有600元而得手600元。接著郭男又用同樣方式在附近向多人「假車禍」，直到同日晚間8時許，在林男被假車禍的附近，一名蕭男開車經過郭男時被郭男攔下，稱手部被蕭男撞傷，未料一旁民眾看不下去，走向前跟蕭男說是郭男主動靠過去，「好幾輛車經過他都這樣做」，郭男才趕緊向蕭男道歉，更稱自己因年紀大走路不穩，「都是誤會!」。

蕭男原本想算了，未料越看郭男越眼熟，才發現他在去年2月初也在同樣地方以相同手法被郭男要錢，當時他說要報警後郭男便立刻跟他道歉，認為不能再放任郭男繼續騙下去，當場報警逮人，警方調查後發現多人受害。