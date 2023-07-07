婦誤信40萬環遊世界優惠旅遊 高雄警及時阻詐

高雄謝姓婦人在網路發現有商家慶祝疫情解封「推出40萬環遊世界行程」。謝婦心動不已前往匯款，幸經員警查證發現匯款帳戶被警示通報，才發現自己險遭詐騙。

迎接後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代，全球旅遊逐漸復甦。70歲謝婦在網路上發現有商家以慶祝防疫解封名義推出限時優惠旅遊，宣稱只需要新台幣40萬元即可環遊世界，但必須在一定時限內匯款至指定帳戶，以便協助機票、旅宿及行程規劃設計。

高雄市政府警察局三民一分局今天新聞稿指出，謝婦見機會難得，立即按照詐騙集團指示，在匯款時向行員謊稱是要匯款至姪子帳戶，但行員察覺有異通知員警到場。

謝婦一開始更認為只是匯個錢而已，怎麼動員這麼多人出面勸阻，一度表達不耐煩。不過，當員警經查證發現對方所提供匯款的帳戶竟是「警示帳戶」，謝婦才頓時恍然大悟，打消匯款念頭。

三民一分局呼籲，民眾購買旅遊行程應找政府立案旅行社洽辦，對於宣稱遠低於市場行情優惠訊息，應謹慎查證，切勿一時心急誤信落入歹徒圈套，造成財產權益損失。