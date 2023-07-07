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62歲男縱走中央山脈南三段 今晨疑急性高山症送醫不治
62歲鍾男縱走中央山脈「南三段」7月2日從花蓮縣入山，預計11日從南投縣下山，但今天清晨行至信義鄉丹大溪源營地附近時突然昏倒，隊友疑急性高山症，通報請求救援，聯絡南投消防局空勤總隊直升機救下山已無呼吸心跳，送醫到院宣告死亡。
南投消防局表示，救災救護指揮科是今天清晨5時多，獲報一支10人登山隊7月2日從花蓮縣瑞穗鄉入山縱走南三段，預計7月11日從南投縣信義鄉郡大林道下山，但62歲鍾姓男隊員突然丹大溪源營地昏倒，接獲報案後，立即組織山難搜救隊前往救援，同時考量路途遙遠，為爭取搶救時效，同步申請空勤直升機協助救援。
空中勤務總隊表示，直升機上午從台中清泉崗機場起飛，因天氣良好，上午8時3分吊掛成功，但吊起鍾男時已無呼吸心跳，盡速飛往竹山消訓中心降落，救護人員接觸時發現鍾男已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，急送竹山秀傳醫院搶救，到院明顯死亡，己聯繫家屬處理後續。
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