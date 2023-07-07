影／移工心虛逃竄至20樓高吊臂 高雄專勤隊查獲2人疑打黑工

高市勞工局會同移民署高雄市專勤隊人員到苓雅區憲政路一處工地聯合稽查，發現2名疑似失聯移工涉嫌非法工作，看到稽查人員到來心虛逃竄，一人逃到20樓高的工地吊臂，險象環生，仿如上演台版「摩天輪」，已帶回調查釐清。

高市勞工局主祕皮忠謀表示，勞工局今天與移民署高雄市專勤隊人員在苓雅區憲政路一處工地聯合稽察，發現疑似失聯移工，專勤隊人員已將2名外國人帶回調查釐清。勞工局會就業者是否未經許可聘僱，或容留外國人工作進行查處。

高雄專勤隊獲報，苓雅區憲政路一疑有失聯移工藏匿，近午時分前往稽查，結果2名移工竟在工地中逃竄，有 1人甚逃到20樓高的吊臂上，消防局為此出動雲梯車，也在地面升起氣墊預防防意外，最後移工在經勸說後爬回建物內，結束虛驚。

專勤隊初步調查，爬上20樓高吊臂的39歲的阮姓移工，原是合法來台，但前一個工作已經停聘，在等待下一個工作時涉嫌到工地非法打工。另名40歲范姓移工，也是合法來台，在休假期涉嫌非法打黑工。兩人疑因非法打工，心虛而逃竄。高雄專勤隊已將2人帶回調查，進一步釐清身分及逃逸過程。