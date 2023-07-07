影／新竹市寶山路暗夜傳巨響 轎車竟撞斷號誌桿釀2傷

新竹市寶山路為竹科通往市區要道之一，昨天深夜在下坡路口發生自小客車自撞車禍，撞擊力道之大，導致2樓高的交通號誌桿整個被撞斷，車上2人受傷送醫。由於該路口4月才發生自撞車禍，地方期盼增設測速照相桿，未料才剛辦會勘，昨晚又再度發生自撞車禍，民代呼籲市府重視路口安全、加速改善。

該起車禍發生昨天晚上11點多，警消獲報寶山路200巷附近發生自撞車禍，派員到場發現自小客車幾乎衝上路口住家旁，由於撞擊力道過猛，將路口的交通號誌整根撞斷，號誌桿掉落車頭處，路口的路燈、停放機車也被波及受損，車禍場面令人怵目驚心。

消防人員到場，確認車上2人一男一女沒有受困，已經自行逃出車外，2人都沒有明顯外傷，不過因為車禍發生當下車內安全氣囊爆開，2人有腹部疼痛等不適，協助送醫。

警方初步了解，肇事駕駛沒有酒駕，研判是路口不熟、車輛操作不慎才會發生自撞車禍，受傷的駕駛與乘客送醫後無大礙，後續還會調閱周邊監視器畫面釐清車禍情形。

市議員劉彥伶說，寶山路往市區方向的該路口位於下坡路段，今年4月份才發生類似的自撞車禍，車輛還整個撞進路旁的店家，讓居民相當擔心，但據了解，路口早年有設固定式測速照相桿，但十多年前壞掉成空殼，又因當地調整為調撥車道後移除迄今。

「才會勘沒多久，就又發生車禍了。」劉彥伶說，因為4月發生車禍，居民希望增設測速桿，但市府礙於經費回應無法設置固定桿，表示會增加機動性測速照相勤務，沒想到相關告示牌面還沒設置完畢，昨晚又發生自撞車禍，巨大聲響嚇壞睡夢中的住戶。

劉彥伶認為，該路段是竹科通往市區的要道之一，頻繁車禍讓居民相當擔憂，希望市府重視地方心聲，跨局處合作提升路口安全。