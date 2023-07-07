高雄八旬翁暗夜迷路2小時 恰巧跌坐派出所前被警送返家

高雄旗山高齡83歲的何姓老翁，日前凌晨3時許獨自外出，卻忘了回家的路，只好沿路亂逛「迷航」2個多小時，直到體力不支暈眩跌坐在地，碰巧就在派出所門口前，經巡邏警發現趨前關心後，才協助他順利聯繫到家屬，平安回家。

本周二，旗山分局建國派出所的警員劉宗諺與劉柏葦深夜巡邏時，發現有何翁蹲坐在派出所前，神情慌張無助，兩人遂上前關心，當時何翁左手肘因跌倒而挫傷流血，2員警立即通報消防員到場協助包紮，確認無生命危險後，趕緊將他帶回派出所休息。

由於，當時凌晨5時許，警員擔心何翁血糖過低造成暈眩、意識錯亂，熱心奉上麵包及茶水供他暫且休息。經了解，何翁家住旗山，當天凌晨3時許，有輕微中風的他獨自外出散步，卻走迷了方向，正好他接近建國派出所前時，突然一陣天旋地轉眼前漆黑一片，他差點跌撞到路旁轎車，昏倒在大馬路上。