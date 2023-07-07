影／詐團假理財專員相約面交 新北男遭騙510萬 警逮3嫌

詐團假扮理財專員相約面交，新北男子誤信穩賺不賠話術，陸續遭騙510萬元，詐團日前再相約面交870萬元現金，新北市海山警方埋伏逮2男1女共3嫌到案，查扣手機2支、印章3枚、收據4張及識別證1張等證物，警詢後依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局江翠派出所在今年7月1日晚接獲吳姓男子報案，他指稱，今年3月在通訊軟體上加入投資群組，2個月內陸續交付現金510萬元給自稱是「理財專員」男子，後續因理財專員告知他的APP帳戶遭到凍結，需再支付870萬元才能解凍，否則先前投資的金額將作廢，吳男這才驚覺遭遇詐騙，急忙到派出所報案。

吳男報警隔天，詐騙集團又來電，吳男假意告知詐騙集團要繼續儲值現金投資，約定於7月3日中午面交，警方得知後派員在詐團指定板橋區松江街一間超商前面交地點進行埋伏，趁面交車手蔡姓男子（31歲）與開車在旁監視的林姓男子（20歲）、張姓女子（20歲）2名監控手，現場查扣現金8000元、假鈔8疊、手機2支、印章3枚、收據4張及識別證1張等證物。