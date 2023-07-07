三芝土地公坑沙灘驚見男浮屍 警採指紋比對身分找家屬

新北市三芝區土地公坑南海造船廠後方沙灘，今天上午被人發現有具浮屍一度卡在岩縫間，警、消到場檢視死者身穿短袖上衣、沒穿褲子、外觀無明顯外傷，初步排除有他殺嫌疑。死者身上沒有身分證件，初步判別為男性，目前已採集死者指紋比對身分，以聯繫家屬前來指認。

據了解，新北市消防局今天上午10時許獲報，三芝區土地公坑南海造船廠後方沙灘有具浮屍。警、消、海巡人員獲報趕抵協助撈救上岸，死者已明顯死亡，警方勘驗現場死者身高約160公分，身穿藍色短袖上衣、下身裸露沒有褲子。

檢視其遺體外觀並無明顯外傷，死者身體已腫脹發黑身上沒有任何證明文件，初判為男性，目前已採集死者指紋必對身分，循線找尋死者家屬前往指認。