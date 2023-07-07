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他偷機車遇警攔查 竟辯稱「其邁是我同學」
高雄劉姓男子涉嫌偷機車，在廟前與警方攔查，他竟向員警謊稱「我是其邁的同學」，要求員警打電話聯絡市長陳其邁，但是他還是在廟裡神明前被捕。
據了解，7月5日下午1時許，王姓女子（36歲）停在高雄市鹽埕區大仁路與光榮街口的機車遭竊，報警後，鹽埕警分局五福四路派出所員警得知，王女因停車沒拔走機車鑰匙遇竊。
警方立即調閱相關監錄系統畫面，發現1名男子騎走王女機車，四處找尋男子下落，當天下午6點多，便在鹽埕區大仁路三山國王廟前，發現涉案的劉姓男子（48歲）在廟前抽菸，王女的機車還停在他身邊發動中。
警方上前查緝劉姓男子，劉立即激動稱他是高雄市長陳其邁的同學，要求警方打電話聯絡市長。劉姓男子躲進廟內，面對追進廟裡的員警才又稱自己是「遊民」，但稱機車是他的。
警方將劉帶回派出所，示出他偷走機車畫面，他才坦承，因看見機車鑰匙沒拔走，才騎走機車代步。全案依竊盜罪嫌移送法辦。
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