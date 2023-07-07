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洗衣店失火業者衝頂樓救筆電 開門瞬間被炸成重傷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林市西區一間洗衣店頂樓今天上午失火，66歲陳姓業者要衝進火場搶救筆電，筆電瞬間爆炸，他被炸傷後逃下樓走到屋外，被趕到的消防救護車送往員林基督教醫院急救，初步診斷全身約90%二至三度燒燙傷。起火原因有待釐清。

據了解，員林市西區一間洗衣店今天上午約10半發生民宅火警，消防人員趕到發現頂樓起火燃燒，有一名男子站在洗衣店門口求救，渾身是傷，消防救護人員立刻把他送醫救治，另布3水線進入救人，1水線阻隔延燒，火勢在半小時後控制。

受傷的陳姓洗衣店業者本來要到頂樓燙衣間拿充電中的筆電，打開門即看見失火，同時聽見爆炸聲，他躲避不及被爆炸和火勢燒傷。員基急診處研判陳男全身約90%二至三度燒燙傷，所幸意識清醒，醫護人員已為他處理傷口，下午將轉送彰化基督教醫院燒燙傷中心。

彰化縣員林市一家洗衣店頂樓失火，陳姓業者受傷被送醫救治。圖／民眾提供
彰化縣員林市一家洗衣店頂樓失火，陳姓業者受傷被送醫救治。圖／民眾提供
彰化縣員林市一家洗衣店頂樓失火，消防人員前往撲滅。圖／民眾提供
彰化縣員林市一家洗衣店頂樓失火，消防人員前往撲滅。圖／民眾提供
彰化縣員林市西區消防分隊今天到一家洗衣店救災。圖／民眾提供
彰化縣員林市西區消防分隊今天到一家洗衣店救災。圖／民眾提供

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