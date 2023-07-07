洗衣店失火業者衝頂樓救筆電 開門瞬間被炸成重傷

彰化縣員林市西區一間洗衣店頂樓今天上午失火，66歲陳姓業者要衝進火場搶救筆電，筆電瞬間爆炸，他被炸傷後逃下樓走到屋外，被趕到的消防救護車送往員林基督教醫院急救，初步診斷全身約90%二至三度燒燙傷。起火原因有待釐清。

據了解，員林市西區一間洗衣店今天上午約10半發生民宅火警，消防人員趕到發現頂樓起火燃燒，有一名男子站在洗衣店門口求救，渾身是傷，消防救護人員立刻把他送醫救治，另布3水線進入救人，1水線阻隔延燒，火勢在半小時後控制。