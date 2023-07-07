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5人出遊後座未繫安全帶釀死傷 桃園「皮卡」駕駛被起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名蘇姓男子去年雙十節開著「皮卡」載妻子、2個兒子和兒子王姓友人出遊，下午途經國道1號南下路段楊梅休息站時，不明原因自撞水泥護欄，車上5人均受傷，其中王童因未繫安全帶傷勢最重，送醫搶救不治；桃園地檢署偵辦此案，今依過失致死罪嫌起訴蘇男。

檢警調查，蘇男開的雖是自用小貨車，但車內座位可供5人乘坐，是俗稱「皮卡」的客貨車。事發當天下午5時許，他開車載著妻小與王童沿國1南下，沿途雖有些微左搖右晃，但都還開在車道內，但行經楊梅休息站匝道時，整輛車突然偏移，直直撞上進入休息區前的水泥護欄。

車禍造成水泥護欄前的緩衝防撞桶破碎，蘇男皮卡車頭嚴重凹陷，車上5人也受到輕重傷。而王童因為未繫安全帶，頭部、臉部多處撕裂傷及骨折，另有氣腦、創傷性腦損傷等傷勢，雖送醫搶救，可仍在12日宣告不治。

案發後，蘇男坦承上路前未注意王童有無繫安全帶，途中又一時恍神，才會撞上護欄，未料後果會那麼嚴重。

檢方調查，道路交通安全規則明文規定行車前應注意後座乘客繫妥安全帶，駕駛人於行進中也應注意車前狀況，隨時採取必要的安全措施，但蘇男疏未注意，顯有過失，因此起訴。

國道1號楊梅路段去年雙十節發生皮卡自撞水泥護欄事故，王童因未繫安全帶傷勢最重，送醫搶救不治（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
國道1號楊梅路段去年雙十節發生皮卡自撞水泥護欄事故，王童因未繫安全帶傷勢最重，送醫搶救不治（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

自撞 車禍 國道

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