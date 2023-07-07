遏止人頭帳戶 北三檢研議被告「全國總歸戶」

為打擊詐騙集團賴以為生的人頭帳戶，避免拖垮檢察官及司法警察的偵查能量，高檢署上月推動「人頭帳戶全國總歸戶」計畫，全國案量最大的「北三檢」台北、新北、士林地檢署，今邀集警方研議，打算一反過去將詐騙被告移送至告訴人戶籍所在地檢署的方式，將同一被告涉及的詐騙案，全部集中「歸戶」交由被告戶籍地檢警處理。

洗錢防制法日前新增提供帳戶罪，任何人無正當理由將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，違者先由警方裁處告誡，告誡後5年內再犯者，處3年以下有期徒刑。 另外，針對惡性較高的出賣帳戶、帳號，或一次交付三個以上帳戶、帳號者，則直接科以刑責。

人頭帳戶全國總歸戶還有另一項好處，就是可落實未來檢警「行政告誡」的先期處理辦法，被告歸戶由轄區警方調查後，如認定為初犯且適用新法規定，即可統計犯案件數及提供帳戶數量，並予以行政告誡，再犯即依洗錢防制法提供帳戶罪法辦。