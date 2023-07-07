影／台南六旬男酒駕逆向停放路旁 車內呼呼大睡遭警逮正著

台南62歲鄭姓男子昨天下午在金華路住家喝了多瓶啤酒，仍駕車外出訪友，剛開出家門700公尺，經郡緯街即不勝酒力逆向停放路旁在車內昏睡。市警二分局員警巡邏發現該車引擎發動中，且駕駛趴睡在方向盤上，原以他身體不適，後來發現滿身酒味且酒測超標，當場將他逮捕。

二分局海安派出所員警葉品瑩、袁禎懋，昨天下午5時45分巡邏經過郡緯街時，發現1輛轎車逆向違規停放路旁，經下車查看發現引擎發動中，且鄭男趴睡在方向盤上。一開始以為他身體不適，經員警再三敲窗，他開啟車窗後，才發現滿車酒味，急忙請他熄火下車。

然而，鄭男下車時，對員警詢問明顯酒醉且語焉不詳，經呼氣酒測高達0.98毫克，員警當場依涉嫌公共危險罪逮捕，當場也移置保管汽車並移請監理站，吊扣其駕駛執照及汽車牌照。然而，經員警調查，鄭男駕照早已遭註銷，警方也對其無照駕駛及逆向臨時停車均依法舉發開罰。

據調查，鄭男6日下午在住家處飲用許多啤酒後，駕車外出準備訪友，剛開出家門行經郡緯街就因不勝酒力於路旁的車內昏睡為員警發現。所幸員警即時發現其酒後駕車行為及立即查處，才未在道路上行駛車輛造成更大的危害。

二分局昨天全天候於各易酒駕的重點路段加強取締，總計查獲5件酒後駕車行為，且酒測值均超過每公升0.25毫克以上，全依公共危險罪送辦。