快訊

嘆「最終來到盡頭」！Melody宣布結束17年婚姻關係

郭信良遭搜索 賴清德清理戰場、避免衝擊大選？

素人靠Threads翻身大網紅？行家列3原因「不適合」 他貼1遊戲照曝貼文爆炸亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東男閃車飄移撞進民宅波及5車 巨大聲響嚇壞居民

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

44歲許姓男子今清晨6點左右開著紅色小客車，行經屏東縣屏東市建國路段，疑似為閃避車輛失控打滑，整輛車打橫飄移撞入路邊民宅，車頭毀損、前擋風玻璃碎裂，他輕微擦挫傷，事故波及民宅周圍停放車輛，巨大碰撞聲響驚動住戶，所幸沒有傷及其他用路人，許男酒測值為零，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

屏東縣許姓男子今清晨6點左右開車，行經屏東市建國路段，疑似為閃避車輛失控打滑，整輛車撞入路邊民宅，波及民宅周圍停放車輛，巨大碰撞聲響驚動住戶。圖／警方提供
屏東縣許姓男子今清晨6點左右開車，行經屏東市建國路段，疑似為閃避車輛失控打滑，整輛車撞入路邊民宅，波及民宅周圍停放車輛，巨大碰撞聲響驚動住戶。圖／警方提供

許男於今天早上6點23分左右，開著紅色小客車沿屏東市建國路由南往北行駛，行經建國路209之3號時，疑似為閃避車輛，方向盤失控，車輛一路滑行撞進路邊民宅，撞壞住戶停放1樓的車輛，許男前座氣囊全爆開，受肢體擦挫傷，事故波及4輛車、1輛機車，遭撞小貨車後車斗凹陷、銀色小客車燈破損，摩托車倒地，住戶飽受驚嚇但無人受傷。

住戶表示，先是聽到響亮的煞車聲，接著是一聲「碰！」巨大聲響，撞擊力道很大，整個房子都震動，下樓查看發現1輛車子撞進家裡，「貨車都壞掉了，今天沒有辦法做生意」。

警方獲報到場協處，經救護人員現場初步檢傷，許男意識清楚，表示後續再自行就醫，他酒測值為零，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

屏東縣44歲許姓男子今清晨6點左右開車，行經屏東市建國路段，疑似為閃避車輛失控打滑，整輛車撞入路邊民宅。圖／讀者提供
屏東縣44歲許姓男子今清晨6點左右開車，行經屏東市建國路段，疑似為閃避車輛失控打滑，整輛車撞入路邊民宅。圖／讀者提供
屏東縣44歲許姓男子今清晨6點左右開著紅色小客車，行經屏東市建國路段，疑似為閃避車輛失控打滑，整輛車撞入路邊民宅，波及民宅周圍停放得車輛。圖／讀者提供
屏東縣44歲許姓男子今清晨6點左右開著紅色小客車，行經屏東市建國路段，疑似為閃避車輛失控打滑，整輛車撞入路邊民宅，波及民宅周圍停放得車輛。圖／讀者提供
屏東縣44歲許姓男子今清晨6點左右開車，行經屏東市建國路段，疑似為閃避車輛失控打滑，撞入路邊民宅，波及民宅周圍停放車輛。圖／讀者提供
屏東縣44歲許姓男子今清晨6點左右開車，行經屏東市建國路段，疑似為閃避車輛失控打滑，撞入路邊民宅，波及民宅周圍停放車輛。圖／讀者提供

延伸閱讀

屏東縣府暑期工讀超夯錄取率近3成 學生了解公部門運作

影／屏東6年零本土登革熱破功 周春米視察清消向居民喊話

登革熱疫情延燒屏東 台南累積破200例

屏東農業大學邁入第9年 1445人結訓從農比達九成

相關新聞

5人出遊後座未繫安全帶釀死傷 桃園「皮卡」駕駛被起訴

桃園一名蘇姓男子去年雙十節開著「皮卡」載妻子、2個兒子和兒子王姓友人出遊，下午途經國道1號南下路段楊梅休息站時，不明原因...

影／男星陳志強酒駕被逮畫面曝光 警攔他因安全帽扣沒繫好

本土劇男星陳志強今年5月20日因酒駕遭警方攔檢，昨天在臉書公開認錯，他表示當天收工後距離住家不到一分鐘的路程吃消夜，喝了...

驚！澎湖爭議餐廳遭人持棒砸店 疑「這個原因」引起

澎湖馬公新生路昨晚發生海鮮餐廳遭人暴力砸店，現場玻璃碎片散落一地，該店日前才被消費者抱怨無菜單料理一桌要價4萬1000元，引發人氣實況主丁特直播怒罵「根本黑店」，沒想到再生事端。

洗衣店失火業者衝頂樓救筆電 開門瞬間被炸成重傷

彰化縣員林市西區一間洗衣店頂樓今天上午失火，66歲陳姓業者要衝進火場搶救筆電，筆電瞬間爆炸，他被炸傷後逃下樓走到屋外，被...

遏止人頭帳戶 北三檢研議被告「全國總歸戶」

為打擊詐騙集團賴以為生的人頭帳戶，避免拖垮檢察官及司法警察的偵查能量，高檢署上月推動「人頭帳戶全國總歸戶」計畫，全國案量...

影／台南六旬男酒駕逆向停放路旁 車內呼呼大睡遭警逮正著

台南62歲鄭姓男子昨天下午在金華路住家喝了多瓶啤酒，仍駕車外出訪友，剛開出家門700公尺，經郡緯街即不勝酒力逆向停放路旁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦