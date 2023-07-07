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屏東男閃車飄移撞進民宅波及5車 巨大聲響嚇壞居民
44歲許姓男子今清晨6點左右開著紅色小客車，行經屏東縣屏東市建國路段，疑似為閃避車輛失控打滑，整輛車打橫飄移撞入路邊民宅，車頭毀損、前擋風玻璃碎裂，他輕微擦挫傷，事故波及民宅周圍停放車輛，巨大碰撞聲響驚動住戶，所幸沒有傷及其他用路人，許男酒測值為零，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
許男於今天早上6點23分左右，開著紅色小客車沿屏東市建國路由南往北行駛，行經建國路209之3號時，疑似為閃避車輛，方向盤失控，車輛一路滑行撞進路邊民宅，撞壞住戶停放1樓的車輛，許男前座氣囊全爆開，受肢體擦挫傷，事故波及4輛車、1輛機車，遭撞小貨車後車斗凹陷、銀色小客車燈破損，摩托車倒地，住戶飽受驚嚇但無人受傷。
住戶表示，先是聽到響亮的煞車聲，接著是一聲「碰！」巨大聲響，撞擊力道很大，整個房子都震動，下樓查看發現1輛車子撞進家裡，「貨車都壞掉了，今天沒有辦法做生意」。
警方獲報到場協處，經救護人員現場初步檢傷，許男意識清楚，表示後續再自行就醫，他酒測值為零，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
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