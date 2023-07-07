高雄貨車變換車道害轎車撞分隔島 揚起一片塵土釀1傷
謝姓男子駕駛小貨車前天傍晚行經高雄市楠梓區高楠公路，因變換車道不慎，致後方駕駛轎車的陳姓男子來不及反應，擦撞分隔島，揚起一片塵土，謝闖禍後，往前行駛10餘公尺才停下，警方獲報趕抵，陳男父親受傷，送醫幸無大礙。
警方指出，謝姓男子（56歲）駕駛小貨車，前天傍晚5時21分許，行經楠梓區高楠公路1200號前，欲從內側快車道向右突然變換車道，造成行駛於外側快車道由陳姓男子（25歲）駕駛的轎車來不及反應，當場發生擦撞。
陳男轎車左側被謝男自小貨車擦撞，車子右側又撞擊分隔島，當場揚起一片塵土，陳停車後，肇事的謝男往前行駛10餘公尺才停下，車禍造成陳男父親受傷。
轄區楠梓警分局警方獲報趕抵，陳父被送醫治療，所幸並無大礙；警方事後對謝、陳兩人酒測，均無酒駕行為，研判是謝男變換車道未注意才釀禍；詳細肇責由警方進一步釐清。
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