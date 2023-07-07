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澎湖餐廳「4.1萬爭議」遭砸店 海鮮業者涉毀損、傷害送辦

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

澎湖馬公市新生路上的海鮮餐廳「后宮私廚」，日前因賣出4萬1000元無菜單料理，遭消費者投訴「坑殺觀光客」，引來網紅丁特痛批「丟整個澎湖人的臉」，而在地賣海鮮的陳姓男子也在臉書上表達不滿，但葉不僅提告陳男，還打電話給陳男家，與陳老婆嗆聲開罵，讓陳理智線斷掉，深夜持球棒至對方餐廳猛砸，遭警送辦。

昨天晚間11時許，陳男手持木製球棒到「后宮私廚」找葉男理論，雙方一言不合，陳男持球棒搗毀店面玻璃並推倒冰箱等物，而葉男則是持滅火器自衛反擊，餐廳內外瓦斯桶、冰箱、碎玻璃散落一地，現場相當凌亂。

警方表示，陳男與葉男原本僅在網路上互嗆爭執，沒想到，陳男昨晚竟直接闖入葉男經營的餐廳，持球棒砸毀店內物品，警方當場依法逮捕陳男，現場並查扣球棒1支，全案依涉犯毀損、傷害等罪嫌移送澎湖地檢署。

據了解，葉男從6月就開始與澎湖在地的網路實況主丁特，因為4萬1000元的無菜單料理，在網路上爭論不休，丁特譏諷葉推出料理不新鮮的程度是連「狗都不吃」，讓葉憤而向丁特提告。

但這起事件還未消停，葉男又擅自臉書貼出與演員高捷的合照，想藉此拉抬餐廳聲譽，孰料反遭高捷經紀人抗議要求撤下，而葉不甘撤下後竟貼文「他只是個演員而已啊，不需要小題大做」，引來更多網友非議撻伐。

而在澎湖賣生猛海鮮食材的陳姓男子，不滿葉男賣出超出行情價的海鮮料理，破壞澎湖縣的觀光商譽，因此，不時在臉書與葉男爭鋒相對，而葉與陳原只在網路上起糾紛，怎料，葉直接撥電話到陳男家中，並與陳老婆互嗆開罵。

「你告我都沒有私下去找你」，陳男昨晚得知老婆被葉男辱罵後，氣得先在臉書上要求葉男晚間9時前向他老婆道歉，甚至在最後10分鐘，再次貼文要給葉男機會，但葉始終並未回應，陳因此理智線斷掉，直接帶著球棒出門砸店。

澎湖海鮮餐廳昨晚爆發暴力衝突。圖／取自臉書社團「●【爆廢公社二館】●」
澎湖海鮮餐廳昨晚爆發暴力衝突。圖／取自臉書社團「●【爆廢公社二館】●」
陳姓男子因砸毀海鮮餐廳被警方移送澎湖地檢署偵辦。記者古和純／翻攝
陳姓男子因砸毀海鮮餐廳被警方移送澎湖地檢署偵辦。記者古和純／翻攝

澎湖縣 餐廳 海鮮 高捷

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