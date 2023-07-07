99歲嬤睡倒7公里外民宅前 醒來驚喊：誰載我來這裡？

年近「人瑞級」的陳姓老婦，躺在高雄市鼓山區他人住處前沉睡不醒，居民趕緊請里長到場，但里長也不認識她，找警消要將她送醫。警方叫醒她，竟查出她離家7公里，她也驚呼「是誰把我載來這裡的？」

99歲的陳姓老婦家住高雄市左營區新庄地區，平時喜歡到處撿資源回收物，7月5日她推著載回收物的推車外出，直到當天傍晚6點多，卻躺在離家7公里的鼓山區鼓山二路巷弄，令居民吃驚。

居民見老婦躺在家門口，沉睡不醒，便找里長到場，里長擔心老婦身體出狀況，趕緊通知警、消，鼓山警分局員警才試著叫醒老婦，問出她的名字，她還說「我再1歲就100歲了」。

老婦才說，自己累了在這裡休息，她以為自己睡在家前，卻從員警口中得知躺在鼓山區，驚呼「是誰把我載來這裡的？」警消傻眼。

警方帶老婦回派出所查證協尋資料，發現老婦家人當天找不到她，已經向警方報案協尋，員警才連忙通知她家人到場，平安接老婦回家。