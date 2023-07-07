烏龍報案！路中央焚燒樹葉 新北騎士：自摔漏油清理遭誤

新北市五股區凌雲路一段台64線引道旁，昨天晚上民眾報案3輛機車違停在路中央，5、6名年輕人潑灑有機溶劑焚燒樹葉。警、消獲報派員趕抵現場已無人車，經勘驗現場確有油漬、樹葉，但無焚燒痕跡。警調閱監視器畫面以車追人，於案發50公尺外攔下3車3人，3人異口同聲否認縱火，供稱是自摔漏油拿樹葉清理遭誤。

據了解，林男（20歲）、廖男（19歲）及陳男（18歲）3人，昨天晚上各自騎乘機車，沿著新北市五股區凌雲路往觀音山方向飆騎，途中騎經凌雲路一段台64線引道旁，林男一個過彎失控自摔，導致人車跌摔機車漏油，廖、陳兩男停車趨前查看，林男沒有大礙，3人遂拿起路旁樹葉，欲將路中央長3公尺、寬0.5公尺的油漬清除。

3人躡手躡腳無法清掉只好作罷，繼續騎車往觀音山方向飆騎。昨晚約莫10時許，警方接獲民眾報案指稱，有3輛機車5、6名年輕人把樹葉放在路中央，隨後淋上有機溶劑點火燃燒，警、消不敢大意立即派員趕抵已無人車在場，經勘查現場路面確實有油漬及零星樹葉，但無燃燒痕跡。

警方調閱監視器畫面以車追人，於案發處約50公尺下山處攔到林姓、廖姓、陳姓3男，經警詢問3人否認縱火，供稱是林男騎車自摔漏油，他們拿樹葉清理油漬不成，才會離開現場，沒想到卻被誤會是縱火。