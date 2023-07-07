最棒的生日禮物！ 28歲妙齡女險中詐騙 警救回30萬

台中市28歲詹女在生日前夕接獲詐騙集團假冒檢警電話，依指示到郵局準備匯款30萬元，行員機警報警。警方戳破炸諞集團話術，詹女才鬆了一口氣，及時守住30萬元辛苦積蓄，更告知本月6日是她的生日，真的是最棒的禮物。

前天下午4點多，詹女接獲詐團假冒檢警人員電話，對方誆稱女子身分遭他人盜用，涉及刑事案件，須由地檢署監管金流，配合檢警調查等語。

詹女心慌下依指示到郵局臨櫃準備操作匯款，所幸機警行員察覺有異，通報豐原警分局豐東所員警劉仲育、李彥霖到場關心，經警方苦口婆心勸阻，道破詐團手法，詹女驚覺差點受騙。

得知守住30萬元積蓄，詹女才透露，6日就是她生日，還好有行員與警方的熱心協助，才能快樂慶祝生日。