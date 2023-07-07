小暑全台飆高溫 他中午出門疑熱到急性腎衰竭險喪命

今天是24節氣中小暑，全台高溫持續下，日前台中余姓男子中午騎車外出疑被曬昏頭，整個人趴在路邊機車上痛苦難耐，巡邏員警見狀上前關心他一度稱「我睡一下就好」，但整個人顫抖、冒汗，警方勸說才搭救護車到院，被檢查出急性腎衰竭險喪命，余事後也向警方感謝救命之恩。

台中第4分局指出，春社派出所警員曾興烈、陳柏丞7月2日執行午間巡邏勤務，經過南屯區永春南路見1名男子表情痛苦，全身無力趴在機車上一動也不動，且眼神渙散有氣無力，擔心身體可能出狀況就上前關心。

警方確認該機車騎士為57歲余姓男子，但他當下表情扭曲頻冒汗，還捂著胸口不斷喘氣，余雖然不斷揮手稱自己沒事，還自己睡一下就好，但仍忍不住全身顫抖。

警方不斷和余男說，「你不去醫院，我們沒辦法放心」，在等待救護車到場期間也持續和他對話，並答應會陪伴他就醫。