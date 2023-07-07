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影／基隆暖暖金華街資源回收廠大火 市區塑膠臭味難耐

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市暖暖區金華街一處資源回收廠堆積大量雜物，今天上午6點多發生大火，火勢相當猛烈，消防人員到場時濃煙竄天，約半小時撲滅，但散發濃烈臭味，連在市區都聞得到，引發上班民眾抱怨「好難聞」。現場付之一炬，起鑑識人員已採證調查起火原因。

金華街這處資源回收廠四周都是鐵皮圍起，裡面堆放大批電器、雜物等回收物，周遭是社區住戶，上午發生大火冒出濃濃黑煙，不少住戶被嚇醒跑出來查看，擔心大火延燒波及。

消防局表示，上午6時06分獲報發生火警，大批消防人員趕至現場布水線灌救，但火舌已竄出，整個廠區全面燃燒，25分控制火勢，33分撲滅，目前殘火處理及採證調查起原因，現場沒有人員受困。

據居民說，業者堆積大量回收物處理，影響安寧，已反映多次，如今發生大火，險波及社區，居民都相當擔心。

八中里長林浩隆說，有時廠內回收處理作業到很晚，吵到居民安寧，社區民宅的地方不應有回收廠，盼有關單位處理。

由於起火地點在國一附近，上午開高速公路上班的駕駛不少人看到大火，暖暖、仁愛、安樂區居民都有人說，有聞到很濃燒塑膠臭味，大家紛掩算或戴上口罩。（火警影片由社區住戶提供）

基隆暖暖金華街資源回收廠大火，市區聞到塑膠臭味。圖／社區住戶提供
基隆暖暖金華街資源回收廠大火，市區聞到塑膠臭味。圖／社區住戶提供
基隆暖暖金華街資源回收廠大火，市區聞到塑膠臭味。圖／社區住戶提供
基隆暖暖金華街資源回收廠大火，市區聞到塑膠臭味。圖／社區住戶提供
基隆暖暖金華街資源回收廠大火，市區聞到塑膠臭味。記者游明煌／翻攝
基隆暖暖金華街資源回收廠大火，市區聞到塑膠臭味。記者游明煌／翻攝

資源回收

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