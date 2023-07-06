機車擦撞安全島噴飛草叢 騎士頭部重創再遭輾送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市林園區今晚發生一起死亡車禍，龔姓男子6時許騎機車行經中門路時，突然往左偏移，機車撞上安全島後，噴飛草叢中，龔男安全帽脫落倒地，頭部受創，後方的曾姓機車騎士來不及反應，機車輾壓龔的腿部，龔被緊急送醫救治，仍宣告不治。

林園分局警方今晚6時1分許接獲民眾報案，指林園區中門路132巷口有車禍發生，港埔所及交通分隊員警獲報趕抵事故現場處理。

警方抵達後，發現龔姓男子（41歲）滿頭是血倒臥在地上，安全帽脫落一旁，機車掉落在草叢中，龔男當場昏迷，另有曾姓機車騎士（40歲）受輕傷，在旁等候。救護車同步抵達現場，將頭部受創的龔男送醫急救，但一小時後仍因傷重宣告不治。

警方詢問曾男事發經過，曾表示，當時騎車在龔男後方，見龔機車突然往左偏移後，擦撞安全島，機車噴飛至草叢中，龔男人摔落在地，當時來不及反應，機車曾輾壓過倒在地上的龔男腿部，自己也摔傷。

警方在現場疏導交通，並在事故現場測繪、照相，由於事發現場無監視器，將進一步調查事故發生原因。

高雄龔姓男子今晚騎機車行經林園區中門路時，突然往左偏移，機車撞上安全島後，噴飛草叢中，龔男安全帽脫落倒地，頭部受創，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄龔姓男子今晚騎機車行經林園區中門路時，突然往左偏移，機車撞上安全島後，噴飛草叢中，龔男安全帽脫落倒地，頭部受創，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄龔姓男子今晚騎機車行經林園區中門路時，突然往左偏移，機車撞上安全島後，噴飛草叢中，龔男安全帽脫落倒地，頭部受創，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄龔姓男子今晚騎機車行經林園區中門路時，突然往左偏移，機車撞上安全島後，噴飛草叢中，龔男安全帽脫落倒地，頭部受創，送醫不治。記者石秀華／翻攝

機車騎士 車禍 高雄市

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