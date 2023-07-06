麻豆泡棉工廠大火烈焰衝天 內有化學物質恐爆炸...警消派24車馳援

台南市麻豆區一處泡棉工廠，今晚突然發生大火，現場火舌及濃煙不斷竄出，南市消防局據報派24車50人趕往現場，由於廠內存放有易燃物品，火勢一發不可收拾，立刻拉開水線灌救。工廠老闆告知廠內有化學物質二異氰酸甲苯，若延燒恐有爆炸危險，所幸火勢在晚間近9時熄滅，目前正進行殘火處理，並出動重機具開挖，避免火勢復燃。

南市消防局6日晚間8時12分接獲報案，麻豆區謝厝寮87-1號紀安宮旁一處泡棉工廠發生火警，現場有明火竄出，立刻派遣麻豆、佳里、西港、安定、善化、下營、六甲、學甲、官田分隊等24車50人趕往現場，並同步通知台電、瓦斯公司、環保局、自來水及區公所人員到場。