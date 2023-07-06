聽新聞
test
0:00 / 0:00

麻豆泡棉工廠大火烈焰衝天 內有化學物質恐爆炸...警消派24車馳援

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市麻豆區一處泡棉工廠，今晚突然發生大火，現場火舌及濃煙不斷竄出，南市消防局據報派24車50人趕往現場，由於廠內存放有易燃物品，火勢一發不可收拾，立刻拉開水線灌救。工廠老闆告知廠內有化學物質二異氰酸甲苯，若延燒恐有爆炸危險，所幸火勢在晚間近9時熄滅，目前正進行殘火處理，並出動重機具開挖，避免火勢復燃。

南市消防局6日晚間8時12分接獲報案，麻豆區謝厝寮87-1號紀安宮旁一處泡棉工廠發生火警，現場有明火竄出，立刻派遣麻豆、佳里、西港、安定、善化、下營、六甲、學甲、官田分隊等24車50人趕往現場，並同步通知台電、瓦斯公司、環保局、自來水及區公所人員到場。

消防人員趕到現場時，工廠已經全面燃燒，陣陣惡臭濃煙不斷竄出，所幸已經是下班時間，並無人受傷受困，消防人員從四個方位灑水，正面也破門出水灌救，並出動無人機從空中觀測火勢狀況，工廠老闆告知廠內存放有化學物質二異氰酸甲苯，有爆炸可能，消防人員提高警覺，最後在晚間8時53分將火勢撲滅，正進行殘火處理，後續將調查起火原因，若有汙染情形將由環保局開罰。

台南市麻豆區一家泡棉工廠晚間發生火警，火舌濃煙不斷竄出，廠內還有化學物質，若延燒恐爆炸，所幸警消馳援及時將火勢撲滅。圖／翻攝照片
台南市麻豆區一家泡棉工廠晚間發生火警，火舌濃煙不斷竄出，廠內還有化學物質，若延燒恐爆炸，所幸警消馳援及時將火勢撲滅。圖／翻攝照片
台南市麻豆區一家泡棉工廠晚間發生火警，火舌濃煙不斷竄出，廠內還有化學物質，若延燒恐爆炸，所幸警消馳援及時將火勢撲滅。圖／翻攝照片
台南市麻豆區一家泡棉工廠晚間發生火警，火舌濃煙不斷竄出，廠內還有化學物質，若延燒恐爆炸，所幸警消馳援及時將火勢撲滅。圖／翻攝照片

爆炸 老闆

延伸閱讀

男補教師涉性騷 南市教局：命令離班並啟動調查

比亞迪砸194億 巴西建廠

台亞 加速工廠自動化

文旦還是蒙古包？星巴克台南麻豆店造型掀話題 居民反應曝

相關新聞

台中警員疑熱衰竭靶場昏迷 「失去呼吸心跳」葉克膜搶救

台中市警局霧峰分局50歲高姓警備隊警員今天支援警察局象鼻坑靶場整理勤務，中午突感身體不適返回室內後昏倒，無呼吸心跳，一旁其他員警見狀立即...

日月潭輕艇隊選手溺斃 教練因這理由過失致死罪不起訴

南投縣水里商工划船隊一年級的劉姓學生，去年6月19日在日月潭月牙灣水上訓練中心完成集訓課程，獨自戲水消暑，卻因肌肉痙攣溺...

外送員遭臨停車輛開門擊落 眼尖網酸：沒事，急診就在旁邊

29歲陳姓外送員騎機車行經苗栗縣頭份市為恭醫院急診室外，遭路旁停車的陳姓駕駛開啟車門撞上，倒地受傷，醫院護理師聽聞聲響，...

麻豆泡棉工廠大火烈焰衝天 內有化學物質恐爆炸...警消派24車馳援

台南市麻豆區一處泡棉工廠，今晚突然發生大火，現場火舌及濃煙不斷竄出，南市消防局據報派24車50人趕往現場，由於廠內存放有...

叔整理花台墜落遮雨棚 侄上前營救踩破墜地雙雙送醫

簡姓男子今天傍晚在新北市樹林區住處三樓整理花台，卻不慎墜至二樓遮雨棚。人在二樓侄子蔡男驚見，跨過女兒牆想趨前營救，不料卻...

澎湖又傳古文物失竊 萬善堂清朝百年石香爐不翼而飛

澎湖又傳廟宇古文物失竊案！湖西鄉尖山萬善堂一口在清光緒7年打製、超過百年歷史的石香爐，被地方文史工作者在臉書社團揭露上個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦