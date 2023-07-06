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麻豆泡棉工廠大火烈焰衝天 內有化學物質恐爆炸...警消派24車馳援
台南市麻豆區一處泡棉工廠，今晚突然發生大火，現場火舌及濃煙不斷竄出，南市消防局據報派24車50人趕往現場，由於廠內存放有易燃物品，火勢一發不可收拾，立刻拉開水線灌救。工廠老闆告知廠內有化學物質二異氰酸甲苯，若延燒恐有爆炸危險，所幸火勢在晚間近9時熄滅，目前正進行殘火處理，並出動重機具開挖，避免火勢復燃。
南市消防局6日晚間8時12分接獲報案，麻豆區謝厝寮87-1號紀安宮旁一處泡棉工廠發生火警，現場有明火竄出，立刻派遣麻豆、佳里、西港、安定、善化、下營、六甲、學甲、官田分隊等24車50人趕往現場，並同步通知台電、瓦斯公司、環保局、自來水及區公所人員到場。
消防人員趕到現場時，工廠已經全面燃燒，陣陣惡臭濃煙不斷竄出，所幸已經是下班時間，並無人受傷受困，消防人員從四個方位灑水，正面也破門出水灌救，並出動無人機從空中觀測火勢狀況，工廠老闆告知廠內存放有化學物質二異氰酸甲苯，有爆炸可能，消防人員提高警覺，最後在晚間8時53分將火勢撲滅，正進行殘火處理，後續將調查起火原因，若有汙染情形將由環保局開罰。
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