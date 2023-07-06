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叔整理花台墜落遮雨棚 侄上前營救踩破墜地雙雙送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

簡姓男子今天傍晚在新北市樹林區住處三樓整理花台，卻不慎墜至二樓遮雨棚。人在二樓侄子蔡男驚見，跨過女兒牆想趨前營救，不料卻踩破鐵皮遮雨棚而掉落一樓路面。警消獲報派員趕抵，經檢視兩人肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。

據了解，簡姓男子（54歲）今天傍晚在新北市樹林區三俊街3樓住處陽台整理花台，不慎從3樓跌落至2樓遮雨棚。人在2樓的姪子蔡男（29歲）聽到碰聲巨響，直覺是有東西從高處掉落，本能地探頭往外查看，赫見叔叔簡男整個人倒臥在2樓遮雨棚上，蔡男當場衝出攀爬女兒牆，準備趨前營救叔叔。

沒想到，蔡男才剛踩上鐵皮遮雨棚竟應聲破裂，就這樣蔡男整個人往一樓掉落至路面，警消獲報出動3個分隊前往救援，經檢視2人肢體多處擦挫傷、意識清楚，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。至於確切原因則待警方調查釐清。

新北市樹林區簡男不慎從3樓墜落至2樓遮雨棚，姪子蔡男向區前營救卻意外踩破也跟著墜落，所幸兩人送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區簡男不慎從3樓墜落至2樓遮雨棚，姪子蔡男向區前營救卻意外踩破也跟著墜落，所幸兩人送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區簡男不慎從3樓墜落至2樓遮雨棚，姪子蔡男向區前營救卻意外踩破也跟著墜落，所幸兩人送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區簡男不慎從3樓墜落至2樓遮雨棚，姪子蔡男向區前營救卻意外踩破也跟著墜落，所幸兩人送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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