叔整理花台墜落遮雨棚 侄上前營救踩破墜地雙雙送醫

簡姓男子今天傍晚在新北市樹林區住處三樓整理花台，卻不慎墜至二樓遮雨棚。人在二樓侄子蔡男驚見，跨過女兒牆想趨前營救，不料卻踩破鐵皮遮雨棚而掉落一樓路面。警消獲報派員趕抵，經檢視兩人肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。

據了解，簡姓男子（54歲）今天傍晚在新北市樹林區三俊街3樓住處陽台整理花台，不慎從3樓跌落至2樓遮雨棚。人在2樓的姪子蔡男（29歲）聽到碰聲巨響，直覺是有東西從高處掉落，本能地探頭往外查看，赫見叔叔簡男整個人倒臥在2樓遮雨棚上，蔡男當場衝出攀爬女兒牆，準備趨前營救叔叔。