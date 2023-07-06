詐團假冒沈春華誘投資 婦不甘損失300萬與警合作逮人

新竹縣50歲吳姓婦人在Line群收到自稱「沈春華助理」的好友邀請，並提供投資APP網址，告訴她投資300萬可立即獲利240萬，全程只需付20%手續費。吳婦不疑有他，陸續匯款300多萬才知受騙。吳婦不甘損失，6月19日與警方合作約出「沈春華助理」面交，最後順利逮到22歲徐姓男子，警方訊後依詐欺罪嫌送辦。

竹北警分局指出，上月接獲吳婦報案，指出自己在Line群收到自稱「沈春華助理」的好友邀請，對方提供某投資APP網址，並告知投資300萬，短短1月就可翻倍獲利240萬，投資過程只需收取20%手續費，其餘獲利皆歸吳婦所有。

吳婦一時心動，加上對方以知名主播「沈春華」名義掛保證，於是陸續匯款300多萬元至投資平台，不過近期她想取出獲利和本金花用時，對方卻告知還要77萬押金才能出金，吳婦越想越不對勁，向警方諮詢才知受騙。

吳婦不甘損失，與警方合作約出「沈春華助理」面交。警方同時成立專案小組，6月19日晚間7時許至超商偽裝成路人埋伏逮人。警方見穿著全套西裝的徐男走入店內欲向吳婦取款時立即一哄而上，當場逮捕徐男，並起出犯案用工作機2支、行騙用契約書、印章及贓款8000元等證物，警方訊後依詐欺罪嫌將他送辦。