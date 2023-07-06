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台中警員疑熱衰竭靶場昏迷 「失去呼吸心跳」葉克膜搶救

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局霧峰分局50歲高姓警備隊警員今天前往霧峰象鼻坑長槍靶場打靶時，突然昏倒，經緊急送醫，已裝葉克膜搶救中。

亞洲大學附屬醫院說明，高姓警員今天中午12時許經霧峰消防分隊送醫，患者到院前呈現OHCA無呼吸心跳狀態，目前透過葉克膜搶救中。

【中央社】

台中市警察局高姓警員今天中午在霧峰區象鼻坑靶場內疑因熱衰竭失去生命跡象，消防局獲報到場將他送醫急救，目前透過葉克膜搶救，並在加護病房觀察。

台中市消防局今天中午12時13分接獲轉報指出，霧峰區象鼻坑靶場有1人疑似熱衰竭昏倒，因傷者呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即執行DA-CPR（線上心肺復甦術指導），並派遣救護車人車前往救護。

消防人員表示，傷者為警員，救護人員到場後接手急救處置，並送往亞洲大學附屬醫院救治。

院方指出，傷者為高姓男子年約50歲，到院前無生命徵象，目前透過葉克膜搶救，並在加護病房觀察。

台中霧峰警分局高姓警備隊警員今天打靶時突然昏倒，經送醫，緊急裝葉克膜搶救中。記者趙容萱／翻攝
台中霧峰警分局高姓警備隊警員今天打靶時突然昏倒，經送醫，緊急裝葉克膜搶救中。記者趙容萱／翻攝

葉克膜 患者

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