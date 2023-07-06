萌！桃園搜救犬「點點」退役找新家 救災跑破腳掌不怕
桃園市消防局搜救犬「點點」通過IRO瓦礫搜索A級認證，長期投入救災任務，今年滿8歲的牠即將光榮退役，對此桃園市消防局希望能替點點找到新家，開放即日起至9月20日，民眾可以填寫認養申請書，讓點點有個溫暖的避風港可以安享晚年。
2015年7月出生的點點是一隻公德國狼犬，多年來一直在前線服役，稱職地承擔各種救災任務，為挽救生命，就算跑破腳掌也不曾喊苦，作為通過IRO瓦礫搜索A級認證的退役搜救犬，點點擁有高超的技能，經過無數次的服從、敏捷和搜救技巧訓練，「絕對是犬界中真正的專家」。
雖然點點看似防衛心強，但牠擁有一顆純真的心和活潑的天性，對於熟悉的家人很有耐心禮貌且非常忠誠，會堅定地伴隨在主人身邊。點點喜歡寧靜的日子，一同和主人享受悠閒的散步、偶爾舒適的擁抱，在充滿愛的家庭中生活。
桃園消防局強調，認養點點的理想家庭應提供安全的環境空間和圍欄，每天定量的運動及活動，滿足他們的體能需求，為了避免點點感到無聊或焦慮，需提供各種智力刺激活動，例如智力遊戲、訓練任務、追蹤及搜尋活動等，且定期接受獸醫檢查、疫苗接種和適當的驅蟲。
若民眾有心想認養點點且符合條件，可以上桃園市政府消防局官網下載認養申請書填寫，並將申請書掃描檔寄至10063290@mail.tycg.gov.tw，消防局將依認養環境、相關配套措施並由搜救犬小組成員實地訪查等綜合條件排定領養的優先順序，希望能找到一個溫暖的家守護點點到老。
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