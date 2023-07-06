萌！桃園搜救犬「點點」退役找新家 救災跑破腳掌不怕

桃園市消防局搜救犬「點點」通過IRO瓦礫搜索A級認證，長期投入救災任務，今年滿8歲的牠即將光榮退役，對此桃園市消防局希望能替點點找到新家，開放即日起至9月20日，民眾可以填寫認養申請書，讓點點有個溫暖的避風港可以安享晚年。

2015年7月出生的點點是一隻公德國狼犬，多年來一直在前線服役，稱職地承擔各種救災任務，為挽救生命，就算跑破腳掌也不曾喊苦，作為通過IRO瓦礫搜索A級認證的退役搜救犬，點點擁有高超的技能，經過無數次的服從、敏捷和搜救技巧訓練，「絕對是犬界中真正的專家」。

雖然點點看似防衛心強，但牠擁有一顆純真的心和活潑的天性，對於熟悉的家人很有耐心禮貌且非常忠誠，會堅定地伴隨在主人身邊。點點喜歡寧靜的日子，一同和主人享受悠閒的散步、偶爾舒適的擁抱，在充滿愛的家庭中生活。

桃園消防局強調，認養點點的理想家庭應提供安全的環境空間和圍欄，每天定量的運動及活動，滿足他們的體能需求，為了避免點點感到無聊或焦慮，需提供各種智力刺激活動，例如智力遊戲、訓練任務、追蹤及搜尋活動等，且定期接受獸醫檢查、疫苗接種和適當的驅蟲。