澎湖又傳古文物失竊 萬善堂清朝百年石香爐不翼而飛

澎湖又傳廟宇古文物失竊案！湖西鄉尖山萬善堂一口在清光緒7年打製、超過百年歷史的石香爐，被地方文史工作者在臉書社團揭露上個月已不知去向，擔憂地方文史工作者擔憂香爐遺失，可能讓萬善堂百餘年歷史失去關鍵證據，呼籲「拾獲者」盡速歸還，馬公警分局警方則指，未接獲報案，已連繫當事人了解經過。

地方文史工作者在臉書社團「正港澎湖大網聚」昨貼文指，尖山萬善堂是澎湖非常重要的有應公廟，雖目前香火低微、乏人管理，但歷史悠久，可追溯至清同治12年（1874年），由當地仕紳洪純仁、蔡榮賢集資重修，祭祀無祀男女孤魂的義祠，目前神龕正下方就是當年合葬義塚的墓碑，左右兩邊皆刻有「皇清 萬善同歸所」字樣。

該篇貼文指出，萬善堂內這口石香爐於光緒七年（1881年）打製而成，不但藉由香火慰藉孤魂，也見證了當地居民的善行義舉。 如今香爐不翼而飛，珍貴文物就此遺失，也可能讓萬善堂百餘年的歷史失去關鍵證據。

地方文史工作者在文末盼若有人知道香爐下落，盡速歸還尖山萬善堂，如有收藏界朋友真心喜愛它，也請送回原處，讓它維繫祭祀孤魂的香煙，陪伴尖山萬善堂見證下一段一百年。