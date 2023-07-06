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澎湖又傳古文物失竊 萬善堂清朝百年石香爐不翼而飛

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖又傳廟宇古文物失竊案！湖西鄉尖山萬善堂一口在清光緒7年打製、超過百年歷史的石香爐，被地方文史工作者在臉書社團揭露上個月已不知去向，擔憂地方文史工作者擔憂香爐遺失，可能讓萬善堂百餘年歷史失去關鍵證據，呼籲「拾獲者」盡速歸還，馬公警分局警方則指，未接獲報案，已連繫當事人了解經過。

地方文史工作者在臉書社團「正港澎湖大網聚」昨貼文指，尖山萬善堂是澎湖非常重要的有應公廟，雖目前香火低微、乏人管理，但歷史悠久，可追溯至清同治12年（1874年），由當地仕紳洪純仁、蔡榮賢集資重修，祭祀無祀男女孤魂的義祠，目前神龕正下方就是當年合葬義塚的墓碑，左右兩邊皆刻有「皇清 萬善同歸所」字樣。

該篇貼文指出，萬善堂內這口石香爐於光緒七年（1881年）打製而成，不但藉由香火慰藉孤魂，也見證了當地居民的善行義舉。 如今香爐不翼而飛，珍貴文物就此遺失，也可能讓萬善堂百餘年的歷史失去關鍵證據。

地方文史工作者在文末盼若有人知道香爐下落，盡速歸還尖山萬善堂，如有收藏界朋友真心喜愛它，也請送回原處，讓它維繫祭祀孤魂的香煙，陪伴尖山萬善堂見證下一段一百年。

澎湖縣警局馬公分局警方指出，目前尚未接獲文史工作者的報案，警方在貼文下方留言，指非常重視該案，請貼文者連繫警方，以利協尋失竊文物。

地方文史工作者在臉書社團揭露澎湖湖西鄉尖山萬善堂一口在清光緒7年打製、超過百年歷史的石香爐不翼而飛。圖／取自臉書社團「正港澎湖大網聚」
地方文史工作者在臉書社團揭露澎湖湖西鄉尖山萬善堂一口在清光緒7年打製、超過百年歷史的石香爐不翼而飛。圖／取自臉書社團「正港澎湖大網聚」
地方文史工作者在臉書社團揭露澎湖湖西鄉尖山萬善堂一口在清光緒7年打製、超過百年歷史的石香爐不翼而飛。圖／取自臉書社團「正港澎湖大網聚」
地方文史工作者在臉書社團揭露澎湖湖西鄉尖山萬善堂一口在清光緒7年打製、超過百年歷史的石香爐不翼而飛。圖／取自臉書社團「正港澎湖大網聚」
地方文史工作者指尖山萬善堂是澎湖非常重要的有應公廟，雖目前香火低微、乏人管理，但歷史悠久，可追溯至清同治十二年。圖／取自臉書社團「正港澎湖大網聚」
地方文史工作者指尖山萬善堂是澎湖非常重要的有應公廟，雖目前香火低微、乏人管理，但歷史悠久，可追溯至清同治十二年。圖／取自臉書社團「正港澎湖大網聚」

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