家人勸慰難解憂 三峽正義吊橋下方驚見男屍

吳姓男子心情不好昨天下午離家後便失去音訊，家人聯繫不上向轄區警通報協尋。警方調閱監視器畫面，發現吳男最後身影出現在新北市三峽區正義吊橋附近，今天下午縮短範圍尋找，果然在吊橋下方找到已輕生身亡的吳姓男子。警方排除有他殺嫌疑，目前已通知家屬到場指認。

據了解，吳姓男子（45歲）近來因係鬱鬱寡歡，家人勸慰卻難紓解其負面情緒。昨天下午3時許他獨自外出便失去音訊，家人遍尋不著只好報警協尋。警方受理從吳男三峽住處往外調閱近一公里監視器畫面，發現吳難最後身影出現在正義吊橋附近。

今天下午新北市三峽警分局吉埔所長謝英山與同仁前往找尋，果然在正義吊橋下方找到上吊身亡的吳姓男子，警方勘驗現場未發現有外力介入痕跡，吳男身上沒有穿刺性傷口，初步盤除有他殺嫌疑，目前已通知家屬到場指認，釐清吳男確切死因。

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