新北石門台二線23公里處海域男浮屍 打撈上岸查死因

新北市石門區台二線23.1公里處海域，在離岸30公尺遠的水中，今天中午發現一具男性浮屍，消防人員出動橡皮艇打撈上岸，死因及身分還待檢警調查。

消防局第六大隊今天中午獲報，台2線23.1K左右，離岸30公尺遠的水中，疑似有浮屍，出動石門及三芝分隊4車9人前往救援，利用橡皮艇接觸後發現已經死亡。

消防人員打撈浮屍經由富基漁港上岸，死著為年約50歲男性，已明顯死亡，死因及身分有待警方調查釐清。