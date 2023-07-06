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新北石門台二線23公里處海域男浮屍 打撈上岸查死因

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市石門區台二線23.1公里處海域，在離岸30公尺遠的水中，今天中午發現一具男性浮屍，消防人員出動橡皮艇打撈上岸，死因及身分還待檢警調查。

消防局第六大隊今天中午獲報，台2線23.1K左右，離岸30公尺遠的水中，疑似有浮屍，出動石門及三芝分隊4車9人前往救援，利用橡皮艇接觸後發現已經死亡。

消防人員打撈浮屍經由富基漁港上岸，死著為年約50歲男性，已明顯死亡，死因及身分有待警方調查釐清。

第六大隊大隊長羅億田表示，如果民眾在海岸發現緊急危難案件，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量進行協助。

新北石門台二線23公里處海域男浮屍，打撈上岸查死因。記者游明煌／翻攝
新北石門台二線23公里處海域男浮屍，打撈上岸查死因。記者游明煌／翻攝

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