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北市風大吹垮鷹架壓機車與電線 建管處開罰18萬
台北市中正區一處工地日前疑因風大，導致鷹架倒塌，波及一旁機車與電線，幸無人傷，並於1小時排除狀況。台北市建管處表示，該工地未作好維護施工及行人安全的設施，建管處開罰承拆人、監拆人各9萬元。
廈門街派出所7月4日下午5點多獲報，晉江街132號對面工地發生鷹架倒塌，到場時，工地外圍鷹架已倒塌且影響道路通行，僅壓到一輛機車及電纜線，經封鎖路段並淨空，迅速協助排除障礙。
據了解，工地主任表示當天風勢過大，原本工程僅預計施作一層鷹架，因周邊住戶有曬衣需求，擔心衣服受到髒汙，建商因此加高鷹架防止灰石飄散落，未料無法承受加高重量及當日風勢，導致整體坍塌，詳細原因待主管機關調查釐清。
建管處表示，7月4日接獲1999緊急通報施工圍籬倒塌，查該址領有2021年拆除執照，因風大吹倒施工圍籬，未造成人員受傷及財物受損，工地於1小時排除狀況。
該拆除工地未作好維護施工及行人安全的設施，建管處開罰承拆人、監拆人各9萬元，並要求落實自主檢查、加強品管控制，若再有違反建築法規定，依規定加重裁罰並追究相關人員監督責任。
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