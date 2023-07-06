快訊

今年首例本土霍亂 20多歲男性發病前吃生魚片及生蠔

囤房稅2.0是什麼、何時實施、哪些人受影響？八大Q&A一次看

PLG／遭PLG代理執行長伸鹹豬手 國王啦啦隊長回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市風大吹垮鷹架壓機車與電線 建管處開罰18萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台北市中正區一處工地日前疑因風大，導致鷹架倒塌，波及一旁機車與電線，幸無人傷，並於1小時排除狀況。台北市建管處表示，該工地未作好維護施工及行人安全的設施，建管處開罰承拆人、監拆人各9萬元。

廈門街派出所7月4日下午5點多獲報，晉江街132號對面工地發生鷹架倒塌，到場時，工地外圍鷹架已倒塌且影響道路通行，僅壓到一輛機車及電纜線，經封鎖路段並淨空，迅速協助排除障礙。

據了解，工地主任表示當天風勢過大，原本工程僅預計施作一層鷹架，因周邊住戶有曬衣需求，擔心衣服受到髒汙，建商因此加高鷹架防止灰石飄散落，未料無法承受加高重量及當日風勢，導致整體坍塌，詳細原因待主管機關調查釐清。

建管處表示，7月4日接獲1999緊急通報施工圍籬倒塌，查該址領有2021年拆除執照，因風大吹倒施工圍籬，未造成人員受傷及財物受損，工地於1小時排除狀況。

該拆除工地未作好維護施工及行人安全的設施，建管處開罰承拆人、監拆人各9萬元，並要求落實自主檢查、加強品管控制，若再有違反建築法規定，依規定加重裁罰並追究相關人員監督責任。

北市一處工地日前疑因風大，導致鷹架倒塌，波及一旁機車與電線。記者林佳彣／翻攝
北市一處工地日前疑因風大，導致鷹架倒塌，波及一旁機車與電線。記者林佳彣／翻攝
北市一處工地日前疑因風大，導致鷹架倒塌，波及一旁機車與電線。記者林佳彣／翻攝
北市一處工地日前疑因風大，導致鷹架倒塌，波及一旁機車與電線。記者林佳彣／翻攝
北市一處工地日前疑因風大，導致鷹架倒塌，波及一旁機車與電線。記者林佳彣／翻攝
北市一處工地日前疑因風大，導致鷹架倒塌，波及一旁機車與電線。記者林佳彣／翻攝

延伸閱讀

北市都更工地工安意外 工人遭鏟裝機撞死800萬元和解

高雄登革熱增1例累積5例 苓雅區工地有孑孓被勒令停工

北市府職員「手撐頭」命喪公園 建管處證實：將協助家屬處理後續

7旬翁缺錢偷工地電線 警過濾上百監視器逮人送辦

相關新聞

澎湖又傳古文物失竊 萬善堂清朝百年石香爐不翼而飛

澎湖又傳廟宇古文物失竊案！湖西鄉尖山萬善堂一口在清光緒7年打製、超過百年歷史的石香爐，被地方文史工作者在臉書社團揭露上個...

家人勸慰難解憂 三峽正義吊橋下方驚見男屍

吳姓男子心情不好昨天下午離家後便失去音訊，家人聯繫不上向轄區警通報協尋。警方調閱監視器畫面，發現吳男最後身影出現在新北市...

新北石門台二線23公里處海域男浮屍 打撈上岸查死因

新北市石門區台二線23.1公里處海域，在離岸30公尺遠的水中，今天中午發現一具男性浮屍，消防人員出動橡皮艇打撈上岸，死因...

北市風大吹垮鷹架壓機車與電線 建管處開罰18萬

台北市中正區一處工地日前疑因風大，導致鷹架倒塌，波及一旁機車與電線，幸無人傷，並於1小時排除狀況。台北市建管處表示，該工...

基隆警官酒駕撞人規避酒測還逃回家灌酒 檢追有無包庇

基隆市警局督察科范姓股長2日晚涉嫌酒後開車撞傷蔡姓機車騎士，但范隨同蔡男上救護車就醫留資料後離去，警方3個多小時後找到范...

桃園9旬翁浴室跌倒起不來 老伴無力扶急衝派出所求救

桃園市大園區一名90歲的姚姓老翁，昨下午在家中上廁所時不小心跌倒，姚翁無法獨自起身，年邁妻子也無力將他扶起，只好趕到住家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦