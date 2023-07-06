基隆警官酒駕撞人規避酒測還逃回家灌酒 檢追有無包庇

基隆市警局督察科范姓股長2日晚涉嫌酒後開車撞傷蔡姓機車騎士，但范隨同蔡男上救護車就醫留資料後離去，警方3個多小時後找到范男，酒測值每公升高達1.34毫克，後卻傳出車禍時警員即已到場，范男卻能離開現場，檢方追查是否有包庇情事。

基隆市警局3日發新聞稿指出，督察科范姓股長（55歲）2日晚6點多涉嫌酒後開車，與蔡男騎的機車發生碰撞，范陪同蔡男騎士就醫，留下資料後離去。警方3個多小時後找到范男，酒測值每公升高達1.34毫克，依公共危險罪嫌送辦；另記1大過、2小過，調離督察科改任一般警務員。

范男供稱2日中午獨自在家中喝酒，晚間想去新北市金山泡湯，以為「酒退了」開車出門。不過，今天傳出車禍發生時，警員就已到場處理車禍，為何范男沒有現場酒測即離開，引發是否包庇「自家人」的質疑。

市警局今天說明，第四分局大武崙派出所王姓警員到場後，第一時間通知消防救護車、交通隊到場處理，並協助救護傷者、管制現場、維持交通。

警方說，因為是單警到場處理，為即時排除道路障礙、恢復交通，未能察覺范男駕車隨同救護車前往基隆長庚醫院，致未能當場實施酒測。范男曾向傷者出示身分證件並提供個人資料及聯繫方式後，即離開醫院返家。

處理警員立即攜帶酒測器前往醫院追查，卻發現范男已離開醫院，立即報告長官，大武崙派出所長林冠丞會同交通隊前往范住家，經多次聯繫未果，直到2日晚間10時10分范男才接聽電話，10時27分進入范男住處實施酒測。

警方調查，范男自稱發生事故返家後，有飲酒行為，但也坦承2日中午12時至下午2時有喝酒酒，全案以公共危險肇事現行犯移送基隆地方檢察署偵辦。

市警局主秘蘇保安說，范男知法犯法，嚴重影響警譽，已報請基隆地方檢察署指揮偵辦，絕無徇私包庇。范男酒駕涉犯公共危險罪記1大過處分，並調整非主管職務；另范男具督察人員身分，熟知交通事故處理相關規定，卻於酒駕肇事後規避酒測等必要調查，違反道路交通事故處理辦法，情節重大，記過2次處分。