桃園9旬翁浴室跌倒起不來 老伴無力扶急衝派出所求救

桃園市大園區一名90歲的姚姓老翁，昨下午在家中上廁所時不小心跌倒，姚翁無法獨自起身，年邁妻子也無力將他扶起，只好趕到住家旁的派出所求助，員警獲報前往協助將姚翁扶至客廳休息，暖心的舉動讓姚翁及妻子大讚「有警察當鄰居真好」。

大園分局表示，張姓老婦昨下午1點多慌慌張張地走進三菓派出所報案，稱其丈夫在家中浴室突然感到身體不適，跌坐在地上無法起身，由於家中沒有其他人，她也無力將丈夫扶起，一時之間找不到人幫忙，只好向警方求助。

員警得知後前往張婦家中查看，發現其丈夫倒坐在浴室地上表情痛苦，趕緊將他扶至輪椅上，並推到客廳休息，所幸經檢視老翁沒有大礙。