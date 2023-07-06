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桃園9旬翁浴室跌倒起不來 老伴無力扶急衝派出所求救
桃園市大園區一名90歲的姚姓老翁，昨下午在家中上廁所時不小心跌倒，姚翁無法獨自起身，年邁妻子也無力將他扶起，只好趕到住家旁的派出所求助，員警獲報前往協助將姚翁扶至客廳休息，暖心的舉動讓姚翁及妻子大讚「有警察當鄰居真好」。
大園分局表示，張姓老婦昨下午1點多慌慌張張地走進三菓派出所報案，稱其丈夫在家中浴室突然感到身體不適，跌坐在地上無法起身，由於家中沒有其他人，她也無力將丈夫扶起，一時之間找不到人幫忙，只好向警方求助。
員警得知後前往張婦家中查看，發現其丈夫倒坐在浴室地上表情痛苦，趕緊將他扶至輪椅上，並推到客廳休息，所幸經檢視老翁沒有大礙。
張婦表示，孩子們都在外地工作，平常由她獨自照顧丈夫，而丈夫有慢性疾病，雙腳無力須靠輪椅代步，上午剛從醫院做完檢查回來，可能是在外奔波導致身體不適，才會在浴室跌倒，幸好派出所就在住家隔壁，讓她能夠及時找到人救援，非常感謝警方的熱心幫忙。
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