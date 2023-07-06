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北市都更工地工安意外 工人遭鏟裝機撞死800萬元和解

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年8月，台北市某都更建案工地發生1起工安事故，案發時，52歲的鄧姓施工人員在工地的地下室，遭開著鏟裝機的廖姓施工人員不慎撞死。據了解，當時工地無監視器，廖向警方坦承犯行，廖、賴姓負責人及工程公司涉違反過失致與職業安全衛生等罪嫌。台北地檢署今偵結，原告被告雙方已達成和解，廖、賴姓負責人及工程公司賠償鄧的親屬800萬元，全案獲緩起訴處分。

據了解，台北市南京東路3段一處的都更大樓拆除工地發生工安意外，當時廖駕駛鏟裝機從1樓開往地下室，轉彎時不慎撞到鄧，折返時發現鄧倒地不起，趕緊報案求援。鄧手腳均有外傷、腿部骨折，送醫急救後仍宣告不治。

檢方指出，案發地點在建物地下室，工程廠商未在工地設置足夠照明設備、動線缺乏明確指引，涉嫌違反職業安全衛生法。檢方指出，考量原告與被告雙方已達成和解，該工程公司賠償鄧的親屬800萬元。北檢今偵結，賴、廖及工程公司獲緩起訴處分。

鏟裝機。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
鏟裝機。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

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