日月潭輕艇隊選手溺斃 教練因這理由過失致死罪不起訴

南投縣水里商工划船隊一年級的劉姓學生，去年6月19日在日月潭月牙灣水上訓練中心完成集訓課程，獨自戲水消暑，卻因肌肉痙攣溺水死亡。家長認為水里商工校長徐文法等7人未盡管理責任提告過失致死，南投地檢署認為徐文法和教練等人並未違反保護注意義務過失行為，今天予不起訴處分。

據了解，事故當天是假日集訓課程，上午10點結束後就地解散，劉姓學生將器材歸還後，在浮排泡水消暑，幾分鐘後有學生看到劉姓學生突然放開浮排往下沉，其他學生趕緊拿船槳伸援，但他沒抓住，趕緊通報教練。

南投縣消防局上接獲通報，日月潭當時滿水位，月牙灣水深20公尺，加上有暗流，救難人員操作水下攝影器材搜尋，上午11點半才找到並救起劉姓學生，但已無呼吸心跳，送醫後仍告不治。

水里商工划船隊員指出，他們平時訓練完也會泡水，但需有教練在場；划船隊也嚴格規範，不得在教練在場並允許情況下自行任意下水。

劉姓學生是水里商工划船隊培訓主力選手，清楚知道在沒有教練在場、又未穿救生衣的情況不能下水，卻未注意這項規定。且他剛完成強度訓練、身體發熱、肌肉尚未緩和情況下下水，導致身體痙攣快速下沉死亡，並非校長、教練有管理、保護疏失責任。