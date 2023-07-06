快訊

升學率是優勢！園區實中搶資優生 社區高中恐成死水？

Threads速吸500萬人讓祖克柏貼哏圖笑推特！網列3大點看衰「在華人圈紅不起來」

知名藝術家涉長期性侵少女 被害人的母親曾燒作品洩憤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭輕艇隊選手溺斃 教練因這理由過失致死罪不起訴

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣水里商工划船隊一年級的劉姓學生，去年6月19日在日月潭月牙灣水上訓練中心完成集訓課程，獨自戲水消暑，卻因肌肉痙攣溺水死亡。家長認為水里商工校長徐文法等7人未盡管理責任提告過失致死，南投地檢署認為徐文法和教練等人並未違反保護注意義務過失行為，今天予不起訴處分。

據了解，事故當天是假日集訓課程，上午10點結束後就地解散，劉姓學生將器材歸還後，在浮排泡水消暑，幾分鐘後有學生看到劉姓學生突然放開浮排往下沉，其他學生趕緊拿船槳伸援，但他沒抓住，趕緊通報教練。

南投縣消防局上接獲通報，日月潭當時滿水位，月牙灣水深20公尺，加上有暗流，救難人員操作水下攝影器材搜尋，上午11點半才找到並救起劉姓學生，但已無呼吸心跳，送醫後仍告不治。

水里商工划船隊員指出，他們平時訓練完也會泡水，但需有教練在場；划船隊也嚴格規範，不得在教練在場並允許情況下自行任意下水。

劉姓學生是水里商工划船隊培訓主力選手，清楚知道在沒有教練在場、又未穿救生衣的情況不能下水，卻未注意這項規定。且他剛完成強度訓練、身體發熱、肌肉尚未緩和情況下下水，導致身體痙攣快速下沉死亡，並非校長、教練有管理、保護疏失責任。

檢察官認為，劉姓學生是優秀划船選手，不幸溺斃讓人不捨，父母更難過，然而，根據調查結果，難認校長、教練等人違反保護注意義務的過失行為，與被害人死亡有因果關係，7人過失致死罪嫌不足，依刑事訴訟法第252條第10款不起訴處分。

日月潭月牙灣是水里商工划船隊集訓基地，選手需穿著救生衣、並經在場教練允許下才能下水。記者江良誠／攝影
日月潭月牙灣是水里商工划船隊集訓基地，選手需穿著救生衣、並經在場教練允許下才能下水。記者江良誠／攝影
日月潭月牙灣是水里商工划船隊集訓基地，去年發生選手意外溺斃不幸意外。記者江良誠／攝影
日月潭月牙灣是水里商工划船隊集訓基地，去年發生選手意外溺斃不幸意外。記者江良誠／攝影

延伸閱讀

老婦住家前過馬路遭輾斃 大貨車司機依過失致死法辦

獨留3歲女童在家推窗墜樓身亡 單親爸過失致死罪起訴

獨留3歲女兒在家墜樓 父涉過失致死罪起訴

日月潭自行車主題日10月14日登場 新增「船騎挑戰」

相關新聞

桃園9旬翁浴室跌倒起不來 老伴無力扶急衝派出所求救

桃園市大園區一名90歲的姚姓老翁，昨下午在家中上廁所時不小心跌倒，姚翁無法獨自起身，年邁妻子也無力將他扶起，只好趕到住家...

北市都更工地工安意外 工人遭鏟裝機撞死800萬元和解

去年8月，台北市某都更建案工地發生1起工安事故，案發時，52歲的鄧姓施工人員在工地的地下室，遭開著鏟裝機的廖姓施工人員不...

日月潭輕艇隊選手溺斃 教練因這理由過失致死罪不起訴

南投縣水里商工划船隊一年級的劉姓學生，去年6月19日在日月潭月牙灣水上訓練中心完成集訓課程，獨自戲水消暑，卻因肌肉痙攣溺...

影／港男穿女裝 聯手台籍少年車手提領詐騙贓款遭逮

香港籍黃姓男子穿露背連身長裙女裝，日前聯手台籍少年車手提領詐騙贓款，遭板橋警方識破逮捕，查扣26萬5000元贓款和多張提...

影／攀奇萊東稜急性腸胃炎求援 黑鷹直升機吊掛就醫

一支15人登山隊伍走奇萊東稜路線，昨晚返程途中，紀姓協作在沿海道9公里處疑似急性腸胃炎發作，不停拉肚子。花蓮縣消防局請求...

一把萬用鑰匙偷遍北中南夾娃娃機店 賊栽在高雄警手上

李姓男子因無業缺錢，鎖定無人看守的夾娃娃機店，以萬用鑰匙竊商品或以油壓剪破壞鎖頭偷錢，偷竊軌跡從新竹到高屏，其中林園區有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦