聽新聞
test
0:00 / 0:00
日月潭輕艇隊選手溺斃 教練因這理由過失致死罪不起訴
南投縣水里商工划船隊一年級的劉姓學生，去年6月19日在日月潭月牙灣水上訓練中心完成集訓課程，獨自戲水消暑，卻因肌肉痙攣溺水死亡。家長認為水里商工校長徐文法等7人未盡管理責任提告過失致死，南投地檢署認為徐文法和教練等人並未違反保護注意義務過失行為，今天予不起訴處分。
據了解，事故當天是假日集訓課程，上午10點結束後就地解散，劉姓學生將器材歸還後，在浮排泡水消暑，幾分鐘後有學生看到劉姓學生突然放開浮排往下沉，其他學生趕緊拿船槳伸援，但他沒抓住，趕緊通報教練。
南投縣消防局上接獲通報，日月潭當時滿水位，月牙灣水深20公尺，加上有暗流，救難人員操作水下攝影器材搜尋，上午11點半才找到並救起劉姓學生，但已無呼吸心跳，送醫後仍告不治。
水里商工划船隊員指出，他們平時訓練完也會泡水，但需有教練在場；划船隊也嚴格規範，不得在教練在場並允許情況下自行任意下水。
劉姓學生是水里商工划船隊培訓主力選手，清楚知道在沒有教練在場、又未穿救生衣的情況不能下水，卻未注意這項規定。且他剛完成強度訓練、身體發熱、肌肉尚未緩和情況下下水，導致身體痙攣快速下沉死亡，並非校長、教練有管理、保護疏失責任。
檢察官認為，劉姓學生是優秀划船選手，不幸溺斃讓人不捨，父母更難過，然而，根據調查結果，難認校長、教練等人違反保護注意義務的過失行為，與被害人死亡有因果關係，7人過失致死罪嫌不足，依刑事訴訟法第252條第10款不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言